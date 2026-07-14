Hatimoğulları'ndan çerçeve yasa mesajı: 4 temel başlık artık ertelenmez

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında Kürt meselesinin çözümü, demokratikleşme ve yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, Meclis’e ve siyasi partilere sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Hatimoğulları, başta çerçeve yasa olmak üzere demokratik siyasetin önünü açacak düzenlemelerin kısa sürede gündeme alınması gerektiğini söyledi.

DEM Parti’de değişim kongresi: “Yeni bir Kürt orijinli parti kurma arayışında değiliz”

“Çerçeve yasa temmuzda çıkarılmalı”

Meclis kapanmadan önce kapsamlı bir çerçeve yasanın hazırlanmasını isteyen Hatimoğulları, sürecin hukuki bir zemine kavuşturulmasının önemine dikkat çekti.

“Temmuzda çerçeve yasayı çıkaralım” diyen Hatimoğulları, Meclis’in 1 Ekim’de yeniden açılmasının ardından demokrasi ve özgürlük alanını genişletecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

Hatimoğulları, yapılacak düzenlemelerin dar kapsamlı tutulmaması gerektiğini belirterek iktidara, “Yasayı daraltmayın, daha fazla ertelemeyin” çağrısında bulundu.

Dört temel başlık

Hatimoğulları, artık ertelenmemesi gerektiğini söylediği dört temel başlığı şöyle sıraladı:

Kapsayıcı bir çerçeve yasanın hazırlanması, kayyım uygulamasına son verilmesi, demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması ve Abdullah Öcalan’ın iletişim ve çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi.

Bu başlıkların yalnızca DEM Parti’nin değil, demokratik siyasetin ve toplumsal barışın ortak meselesi olduğunu söyleyen Hatimoğulları, gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini ifade etti.

Tülay Hatimoğulları: İyi niyet beyanlarıyla bu süreç yürütülemez

Muhalefet ve sivil topluma çağrı

Hatimoğulları, sürecin yalnızca iktidarın atacağı adımlarla sınırlı olmadığını belirtti. Muhalefet partileri ile sivil toplum örgütlerinin de çözümün hukuki ve siyasi zemine kavuşması için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplumsal barışın geniş bir mutabakatla kurulabileceğini belirten Hatimoğulları, Meclis’in bu süreçte etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Murat Çiçek’in ölümü araştırılsın

Hatimoğulları, konuşmasında Japonya’da gözaltındayken hayatını kaybeden sanatçı Murat Çiçek’in durumuna da değindi.

Çiçek’in ölümüne ilişkin koşulların araştırılmasını isteyen Hatimoğulları, yetkililerin kamuoyuna açık ve ayrıntılı bir açıklama yapması çağrısında bulundu.

(NÖ)