“Nerdesin Aşkım?” seçkisinin yokluğuna karşı “Burdayım Aşkım Film Festivali”

34. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bu yıl bir günlük film festivali düzenleyeceklerini duyurdu.
Komite, LGBTİ+’ların kamusal alanlardan dışlanma ve görünmez kılınma girişimlerine rağmen sokaklarda, politikada ve sanat alanında varlıklarını sürdürdüğünü belirterek kültür-sanat sektöründeki ayrımcı uygulamalara tepki gösterdi.
İstanbul Film Festivali’ne sansür eleştirisi: “Nerdesin Aşkım?” yine yok
LGBTİ+’ların emek verdiği film festivallerinde seçkilerden çıkarılmalarının eleştirildiği açıklamanın devamında şöyle dendi:
Erkin tüm gücüyle saldırdığı sanat alanı ise bu baskıya en güçlü direnişin gerçekleştiği alanlardan biri. Duyuyor ve görüyoruz ki bugünkü saygınlığını büyük oranda lubunyaların emeğine borçlu olan sermaye festivalleri, varlıklarına en çok katkı sunan bizleri seçkilerinden çıkarıyor. Daha da üzücü olan, bunu açıktan söylemek yerine lafı dolandırıp bizleri kandırabileceklerini sanmaları.
Biliyoruz ki lubunyalar bütün festivallere yeniden girecek, seçkilerde hak ettiği yeri bulacaktır. Ancak bugün için yapılması gereken bir şey var dedik, belki de her zamankinden daha yüksek sesle haykırmak: Burdayım Aşkım! Bu sene İstanbul Onur Haftası bir günlük bir film festivali yapıyor: Burdayım Aşkım Film Festivali! Bize kapanan kapıları yeniden açıyor, tüm lubunyaları davet ediyoruz. Eğer gösterilecek bir filminiz varsa ve İstanbul Onur Haftası’nın Burdayım Aşkım Film Festivali’nde yer almak istiyorsanız, sizi de aramıza bekliyoruz.
Ne olmuştu?
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali’nde kuir filmlere ayrılan “Nerdesin Aşkım?” bölümü, 2025’teki sansür tartışmalarının ardından bu yıl da programa dahil edilmedi.
Kararı “sansür” olarak değerlendiren LGBTİ+’lar ve kültür-sanat emekçileri, İKSV ve festival yönetimine tepki gösterdi; bunun ardından festivale yönelik boykot çağrıları da yapıldı.
Festival, geçen yıl Instagram üzerinden yaptığı açıklamada “Birçok izleyicimiz için özel bir anlam taşıyan ‘Nerdesin Aşkım?’ bölümünün bu yıl festivalde görülememiş olması, bir temsil eksikliği ve geri adım olarak değerlendirildi. Bu duyguyu ve gelen tepkileri içtenlikle önemsiyor, önümüzdeki yıl bu bölümü yeniden programa almayı planlıyoruz,” demişti. (TY)