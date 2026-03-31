ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 31.03.2026 16:00 31 Mart 2026 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.03.2026 16:02 31 Mart 2026 16:02
Okuma Okuma:  2 dakika

“‘Nerdesin Aşkım?’ın kaldırılması, İKSV’nin baskıya teslim olduğunu göstermektedir”

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, kuir seçkiye yer vermediği gerekçesiyle 45. İstanbul Film Festivali’ni boykot etmeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 9-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. İstanbul Film Festivali’nde kuir filmlere ayrılan “Nerdesin Aşkım?” bölümünün bu yıl da programa alınmaması eleştirilmeye devam ediyor.

Kararı “sansür” olarak nitelendiren 24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bugün hem yazılı bir açıklama yayımladı hem de sinemada LGBTİ+ temsillerine yer verdikleri bir video paylaştı.

“Bu dışlama politikalarını kabul etmiyoruz”

Komite’nin açıklaması şöyle:

“‘Nerdesin Aşkım?’ yine yok. Bu bir tesadüf değil, açık bir sansürdür. İstanbul Film Festivali’nin yıllardır kuir sinemaya alan açan bu bölümü bir kez daha programdan çıkarılmıştır. Üstelik geçtiğimiz yıl gelen tepkiler üzerine verilen ‘yeniden programa alınacak’ sözü de tutulmamıştır. Bu durum yalnızca bir sansür değil; LGBTİ+’ların kültürel üretimden sistematik biçimde dışlanmasının ve mevcut siyasi gündemin hayatlarımıza tezahürlerinden sadece biridir. Bugün yaşanan yalnızca bir film seçkisi meselesi değildir. Bu, doğrudan varoluşlarımızın, hikâyelerimizin ve sözümüzün hedef alınmasıdır. Kuir sanatın görünürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her adım, nefret politikalarıyla aynı zeminde buluşmaktadır. Sanat alanı, iktidarın makbul gördüğü kimliklere göre şekillendirilemez. Festival programları, politik baskıların, otosansürün ve ayrımcılığın aracı hâline getirilemez. ‘Nerdesin Aşkım?’ bölümünün kaldırılması, İKSV’nin bu baskı ortamına teslim olduğunu göstermektedir.

“Biz buradayız. Hikâyelerimizden, sözümüzden ve birbirimizden vazgeçmiyoruz. Kuir sinema susturulamaz. Sansüre boyun eğmiyoruz. 

İstanbul Film Festivali yönetimini; 
Sansür ve otosansür politikalarına son vermeye, 
Verdiği sözleri tutmaya,
Kuir sanatın ve LGBTİ+’ların görünürlüğünü engelleyen bu tutumdan derhâl vazgeçmeye çağırıyoruz.
Bu dışlama politikalarını kabul etmiyoruz. İKSV boykot diyoruz!
Görünmez kılınmaya çalışıldığımız her yerde daha güçlü var olacağız.
Alışın: Buradayız, gitmiyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
45. İstanbul Film Festivali İstanbul Onur Haftası Komitesi nerdesin aşkım kuir sinema sansür boykot
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git