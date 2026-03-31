“‘Nerdesin Aşkım?’ın kaldırılması, İKSV’nin baskıya teslim olduğunu göstermektedir”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 9-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. İstanbul Film Festivali’nde kuir filmlere ayrılan “Nerdesin Aşkım?” bölümünün bu yıl da programa alınmaması eleştirilmeye devam ediyor.

Kararı “sansür” olarak nitelendiren 24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bugün hem yazılı bir açıklama yayımladı hem de sinemada LGBTİ+ temsillerine yer verdikleri bir video paylaştı.

“Bu dışlama politikalarını kabul etmiyoruz”

Komite’nin açıklaması şöyle:

“‘Nerdesin Aşkım?’ yine yok. Bu bir tesadüf değil, açık bir sansürdür. İstanbul Film Festivali’nin yıllardır kuir sinemaya alan açan bu bölümü bir kez daha programdan çıkarılmıştır. Üstelik geçtiğimiz yıl gelen tepkiler üzerine verilen ‘yeniden programa alınacak’ sözü de tutulmamıştır. Bu durum yalnızca bir sansür değil; LGBTİ+’ların kültürel üretimden sistematik biçimde dışlanmasının ve mevcut siyasi gündemin hayatlarımıza tezahürlerinden sadece biridir. Bugün yaşanan yalnızca bir film seçkisi meselesi değildir. Bu, doğrudan varoluşlarımızın, hikâyelerimizin ve sözümüzün hedef alınmasıdır. Kuir sanatın görünürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her adım, nefret politikalarıyla aynı zeminde buluşmaktadır. Sanat alanı, iktidarın makbul gördüğü kimliklere göre şekillendirilemez. Festival programları, politik baskıların, otosansürün ve ayrımcılığın aracı hâline getirilemez. ‘Nerdesin Aşkım?’ bölümünün kaldırılması, İKSV’nin bu baskı ortamına teslim olduğunu göstermektedir.

“Biz buradayız. Hikâyelerimizden, sözümüzden ve birbirimizden vazgeçmiyoruz. Kuir sinema susturulamaz. Sansüre boyun eğmiyoruz.

İstanbul Film Festivali yönetimini;

Sansür ve otosansür politikalarına son vermeye,

Verdiği sözleri tutmaya,

Kuir sanatın ve LGBTİ+’ların görünürlüğünü engelleyen bu tutumdan derhâl vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bu dışlama politikalarını kabul etmiyoruz. İKSV boykot diyoruz!

Görünmez kılınmaya çalışıldığımız her yerde daha güçlü var olacağız.

Alışın: Buradayız, gitmiyoruz.” (TY)