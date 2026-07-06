“‘Ne yapıyorsunuz?’ demeye kalmadan köpeğime 5-6 kez bıçakla saldırdı”

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaklaşık iki hafta önce “sahipli” bir köpek, bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı.

Köpeğine saldırılan M.A.’nın aktarımına göre, kendi köpeğiyle kavga eden köpeğin yaşadığı evi tespit eden şüpheli, bahçeye girdi ve elindeki kesici aletle köpeğe üst üste saldırdı.

Komşularının ilk müdahaleyi yaptığını belirten M.A., köpeğini önce veterinere, ardından başka bir hayvan hastanesine götürdüğünü söyledi:

“İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye götürdüm. Yaklaşık dört saat süren ameliyata alındı. Boynundaki kıkırdak ve nefes borusunda ciddi hasar vardı, delikler oluşmuştu. Doktorların hazırladığı rapor elimde.”

“Bahçemin dört tarafı kapalı, bir metrelik setten atlayıp aşağı indi”

M.A., olay gününü ise şöyle anlattı:

“Saldırı sabah saat 09.00-09.30 sıralarında, köpeğimi tuvalet ihtiyacı için gezdirdiğim sırada başladı. Evime yakın ormanlık alanda köpeğimi kısa süreliğine tasmasız dolaştırıyordum, o saatlerde orada çok da insan olmuyor zaten. Bu sırada başka bir köpek sahibiyle karşılaştım. Ben köpeğimin hemen arkasındaydım. Bir metre bile yoktu aramızda. Adam, köpeğiyle duvar kenarında bekliyordu. Benim köpeğim diğer köpekle ilgilenip yanına gitti, iki köpek havlamaya başladı. Adam bundan çok rahatsız oldu. O sırada köpeğim, zaten diğer köpekle havlaşırken gerildiği için de adamın bacağını hafifçe ısırdı. Ki o anda da adamın elinde bıçak benzeri kesici bir alet vardı.”

Olayın ardından hızlıca köpeğinin tasmasını bağlayıp evine döndüğünü söyleyen M.A., yaklaşık 10-15 dakika sonra saldırganın bu kez evinin bahçesine girdiğini söyledi:

“Bahçem dört tarafı kapalı bir alan. Bir metrelik setten atlayıp aşağı indi. Bir baktım yanımda, elinde yine o kesici alet vardı. ‘Ne yapıyorsunuz?’ demeye fırsat kalmadan köpeğime art arda 5-6 kez saldırdı. Her yer kandı. Adamın üstü başı da kan olmuştu. Sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti.”

“Tutuklanması için kadını da mı bıçaklaması gerekiyor?”

Saldırı sırasında yaşadığı şok nedeniyle ilk anda kendine gelemediğini söyleyen M.A., aynı gün polis merkezine başvurduğunu; ancak polislerin kendisinden saldırganın kimlik bilgilerini bulmasını istediğini aktardı:

“Köpeğimin ameliyatı sürerken karakola gittim. Bana ‘Aracının plakasını, bilgilerini öğren gel’ dediler. Ben o hâlde ne olduğunu bile anlayamıyordum. Ertesi gün ifade verdim. İfademde köpeğimin adamın bacağını hafifçe ısırdığını anlattım; ama tutanağa ‘saldırgan köpek’ gibi ifadeler yazılmıştı. Köpeğim asla saldırgan bir köpek değil, bugüne dek de kimseye zarar vermedi.”

Ertesi gün saldırganı yeniden köpeğini gezdirirken gördüğünü söyleyen kadın, annesi ve bir arkadaşıyla birlikte fotoğraflarını çekerek polise ve hayvan hakları savunucularına ilettiğini belirtti:

“Hayvan hakları savunucularının girişimleriyle sivil polisler bölgede çalışma yaptı. Daha sonra beni de ifadeye çağırdılar. Şimdi Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu sayesinde hukuki süreci yürüteceğim. Polisler, adama ‘Bu seferlik bırakıyoruz,’ demiş. Şimdi de köpeğiyle gezerken elinde metal uçlu bir sopa taşıyor. Yani silahını değiştirmiş gibi.”

Köpeğinin fiziksel olarak toparlanmaya başladığını; ancak kendisinin hâlâ olayın etkisinden çıkamadığını ifade eden M.A, “Bakımı, güvenliği bana ait bir canı koruyamamış olmak beni çok incitiyor. Hem kendimi suçluyorum hem de son derece aşağılanmış hissediyorum. Uyku düzenim bozuldu, hayatım altüst oldu. Hâlâ tehdit altında hissediyorum,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan M.A., saldırgan erkek de kendisinden şikâyetçi olduğu için perşembe günü (9 Temmuz) ifadeye vermeye gidecek.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu (HAYFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eda Sheldon ise, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki göstererek “Tutuklanması için kadını da mı bıçaklaması gerekiyor? Türkiye gerçekten bir hukuk devleti mi? Adamı bir daha görürseniz bize haber verin, diyen polise görevini kim yaptıracak? Eli bıçaklı bir caniyi kapı kapı aramak, köpeği boğazından bıçaklanan kadının işi mi?” dedi.