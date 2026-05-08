Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapılan eyleme katılan gazeteciler beraat etti

Suriye’de hedef alınarak SİHA saldırısıyla öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’de yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan beş gazeteci bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, yargılanan gazeteciler Zeynep Kuray, Mahsum Sağlam, Pelin Laçin, Yadigar Aygün ve Yağmur Filiz avukatları ile birlikte katıldı.

Gazeteciler “2911 sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet” etmekle suçlanıyor.

Duruşmayı Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Uluslararası Af Örgütü, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nden (MKGD) temsilciler izledi.

İddia makamı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu. Dört gazetecinin beraatını istedi. Yağmur Filiz'in ise “kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme 2911 sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet suçlaması yönünden tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Yağmur Filiz’e ise “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 35 bin 400 TL para cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu? Nazım Daştan ve Cihan Bilgin 20 Aralık 2024'te Suriye'de haber takip ederken düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Yerel kaynaklar gazetecilerin Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Saldırıdan bir gün sonra Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş çağrısıyla İstanbul'da Şişhane'de gazeteciler ve siyasetçilerin katılımıyla eylem düzenlendi. Polis, basın açıklaması okumak isteyen kitleye müdahale etti. 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasındaki yedi gazeteci de tutuklandı. Daha sonraki süreçte eyleme katılan gazeteci ve siyasetçiler hakkında dava açıldı. İddianamede gazeteci ve siyasetçiler örgüt propagandası ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekle suçlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmada Zeynep Kuray, Mahsum Sağlam, Pelin Laçin, Yadigar Aygün ve Yağmur Filiz'in dosyasını "örgüt propagandası" iddiasıyla yargılanan gazeteciler Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin, Osman Akın ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol'ın dosyasından ayırdı ve asliye cezaya gönderdi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada da beraat kararı çıktı.

