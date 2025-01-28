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HABER
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 11:48
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 12:10
2 dk Okuma

‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’nin kuzeyinde öldürülmesine karşı Şişhane’de yapılan protestoya katıldıkları için tutuklanan yedi gazeteci dahil 14 kişi hakkında 'örgüt propagandası' davası açıldı. Davayı açan isim Ayşe Barım'ın tutuklanmasını isteyen savcı Furkan Kafalı.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası

Suriye’de haber takip ederken öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için adalet arayan 7’si tutuklu gazeteci 14 kişi hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Furkan Kafalı; gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin ve Osman Akın ile Gülistan Dursun, Haci Ugış, İmam Şenol, Mahsum Sağlam, Pelin Laçın ve Yadigar Aygün hakkında hazırladığı iddianamede örgüt propagandası ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlaması yöneltti. Bu isimlerin 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Öğrenci olan Yağmur Filiz’in ise  ‘kamu görevlisine hakaret’ ve 2911 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsini istedi.

Gazetecilere ve protestoya katılanlara dava açan Furkan Kafalı, Ayşe Barım’a 12 yıl sonra Gezi soruşturması açan ve tutuklamasını isteyen savcı. Aynı zamanda savaş karşıtı paylaşım yaptığı ve haber retweet ettiği için ‘örgüt propagandası’ nedeniyle yargılanan gazeteci Elif Akgül’ün davasında mütalaayı okumadan “Cezalandırılmanı istedim” diyen isim.

Kafalı, iddianamede Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’nin çağrısıyla Şişhane’de Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapılacak eylemin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirtti.

Buna rağmen toplanan grubun ‘’Özgür basın susturulamaz’’ ‘’Direne direne kazanacağız’’ ‘’Baskılar bizi yıldıramaz’’ ‘’Nazım Daştan - Cihan Bilgin ölümsüzdür’’ sloganları atarak yürüyüş yapmak istediğini buna karşın da polisin müdahale ettiğini kaydetti.

Savcı eyleme katılanları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in fotoğrafını taşımakla ve gözaltı esnasında kenetlenmekle suçladı. Ancak örgüt propagandası suçlamasına herhangi bir gerekçe sunmadı. Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in ‘örgüt üyeliğinden’ kaydı olduğunu iddia etti.

Atılan sloganların da Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk silahlı Kuvvetleri’ni hedef gösterici ve aşağılayıcı olduğunu savundu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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