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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 08:39
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 14:44
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Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 8 Aralık’tan bu yana Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri yerinde takip ediyordu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu görselde, bir kadın ve bir erkek yan yana poz vermektedir. Kadın, beyaz ve mavi çizgili bir gömlek giymiş ve ciddi bir ifadeyle kameraya bakmaktadır. Erkek ise siyah bir tişört ve siyah bir ceket giymiş, kollarını çapraz bir şekilde bağlamış ve hafifçe gülümsemektedir. Arka planda bir raf üzerinde çerçeveli bir fotoğraf ve kitaplar bulunmaktadır. Çerçeveli fotoğraf, başka bir kadına ait olup gülümseyen bir portre görünümündedir.

Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri yerinde takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, dün (19 Aralık) hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre gazeteciler saat 15.20 sularında Tişrîn Barajı ve Sirîn Beldesi arasındaki yolda hedef alındı. Saldırıda iki gazeteci hayatını kaybederken içinde bulundukları aracın şoförü Ezîz Hec Bozan yaralandı.

Cihan Bilgin, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) muhabiriydi. Serbest gazetecilik yapan Nazım Daştan da en son Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu.

Türkiye, 23 Ağustos'ta da Irak'ın kuzeyinde gazeteciler Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara'ın içinde olduğu aracı SİHA'yla hedef alarak öldürmüştü.

Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
23 Ağustos 2024

(EMK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazete Nazım Daştan Cihan Bilgin öldürülen gazeteciler
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