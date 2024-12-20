Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri yerinde takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, dün (19 Aralık) hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre gazeteciler saat 15.20 sularında Tişrîn Barajı ve Sirîn Beldesi arasındaki yolda hedef alındı. Saldırıda iki gazeteci hayatını kaybederken içinde bulundukları aracın şoförü Ezîz Hec Bozan yaralandı.

Cihan Bilgin, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) muhabiriydi. Serbest gazetecilik yapan Nazım Daştan da en son Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu.

Türkiye, 23 Ağustos'ta da Irak'ın kuzeyinde gazeteciler Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara'ın içinde olduğu aracı SİHA'yla hedef alarak öldürmüştü.

Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti

(EMK/HA)