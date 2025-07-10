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HABER
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 15:35
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Savcı, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin anmasına katılan gazetecilere hapis istedi

Savcı, Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için düzenlenen anmaya katıldıkları gerekçesiyle yargılanan yedisi gazeteci dokuz kişi hakkında “örgüt propagandası” ve “kanuna aykırı eylem” suçlamalarıyla hapis cezası talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcı, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin anmasına katılan gazetecilere hapis istedi
Fotoğraf: MA

Suriye’de haber takip ederken öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’de eylem yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan yedisi gazeteci dokuz kişinin yargılanması bugün devam etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmaya yargılananlar gazeteciler Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin, Osman Akın ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol katılmazken avukatları hazır bulundu.

11 Nisan 2025’te görülen ilk duruşmada hakim, Zeynep Kuray, Yadigar Aygün, Mahsun Sağlam, Pelin Laçin, Yağmur Filiz'in dosyasını ayırmıştı.

Bu duruşmada iki polis dinlendi. Polisler, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasağı olması sebebiyle Şişli Belediyesi binası önünde toplanan gazetecilere müdahalede ettiklerini, müdahale öncesinde “Dağılın” anonsu yaptıklarını iddia etti.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, dokuz kişinin de "örgüt propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Yargılananların avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.

‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
28 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin yargılanan gazeteciler
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