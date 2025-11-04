ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 16:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 17:00
2 dk Okuma

NAZIM DAŞTAN VE CİHAN BİLGİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Şişhane'deki eyleme katıldığı için yargılanan gazeteciler beraat etti

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’de düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle yargılanan yedisi gazeteci dokuz kişinin suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şişhane'deki eyleme katıldığı için yargılanan gazeteciler beraat etti

Suriye’nin kuzeyinde öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’de eylem yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan yedisi gazeteci dokuz kişinin yargılanması bugün devam etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık gazeteciler ve siyasiler katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşmada avukatlar savunma yaptı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, gazeteciler Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin, Osman Akın ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol’un eylemlerinde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Ne olmuştu?

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin 20 Aralık 2024’te Suriye’de haber takip ederken düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü.

Yerel kaynaklar gazetecilerin Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

Saldırıdan bir gün sonra Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş çağrısıyla İstanbul’da Şişhane’de gazeteciler ve siyasetçilerin katılımıyla eylem düzenlendi.

Polis, basın açıklaması okumak isteyen kitleye müdahale etti. 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasındaki yedi gazeteci de tutuklandı. Daha sonraki süreçte dokuz kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede gazeteci ve siyasetçiler örgüt propagandası ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyordu.

‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
28 Ocak 2025
İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı
İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı
21 Aralık 2024
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
20 Aralık 2024

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin anması: Eyleme katılan gazetecilerin adli kontrolü kaldırıldı
2 Ekim 2025
/haber/nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-anmasi-eyleme-katilan-gazetecilerin-adli-kontrolu-kaldirildi-312171
Savcı, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin anmasına katılan gazetecilere hapis istedi
10 Temmuz 2025
/haber/savci-nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-anmasina-katilan-gazetecilere-hapis-istedi-309338
Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in öldürülmesi: Gazetecilerin yargılandığı davasında mütalaa bekleniyor
11 Nisan 2025
/haber/nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-in-oldurulmesi-gazetecilerin-yargilandigi-davasinda-mutalaa-bekleniyor-306374
‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
28 Ocak 2025
/haber/nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-protestosuna-orgut-propagandasi-davasi-304020
Güne ne ile uyanırsınız: Cihan Bilgin, Nazım Daştan
28 Aralık 2024
/yazi/gune-ne-ile-uyanirsiniz-cihan-bilgin-nazim-dastan-303101
İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı
21 Aralık 2024
/haber/istanbul-da-nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-protestosu-30-gozalti-302913
Öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?
20 Aralık 2024
/haber/oldurulen-gazeteciler-nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-kimdir-302878
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
20 Aralık 2024
/haber/gazeteciler-nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-siha-saldirisinda-olduruldu-302863
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
