Şişhane'deki eyleme katıldığı için yargılanan gazeteciler beraat etti

Suriye’nin kuzeyinde öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’de eylem yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan yedisi gazeteci dokuz kişinin yargılanması bugün devam etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık gazeteciler ve siyasiler katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşmada avukatlar savunma yaptı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, gazeteciler Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin, Osman Akın ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol’un eylemlerinde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Ne olmuştu? Nazım Daştan ve Cihan Bilgin 20 Aralık 2024’te Suriye’de haber takip ederken düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Yerel kaynaklar gazetecilerin Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Saldırıdan bir gün sonra Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş çağrısıyla İstanbul’da Şişhane’de gazeteciler ve siyasetçilerin katılımıyla eylem düzenlendi. Polis, basın açıklaması okumak isteyen kitleye müdahale etti. 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasındaki yedi gazeteci de tutuklandı. Daha sonraki süreçte dokuz kişi hakkında dava açıldı. İddianamede gazeteci ve siyasetçiler örgüt propagandası ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyordu.

