MSB: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca havada imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü belirtildi.

MSB, 4 Mart’ta da İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Balistik füzeyi vuran NATO hava savunma füzesinin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü. İran ordusu ise Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız” açıklamasında bulunmuştu.

Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü

(VC)