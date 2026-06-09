TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.06.2026 11:29 9 Hezîran 2026 11:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.06.2026 11:32 9 Hezîran 2026 11:32
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Mirina bi komî ya pisîkan a li Amedê di rojeva Meclîsê de ye

Parlamenterê Amedê yê DEM Partiyê Serhat Eren, di pirsnameya ku pêşkeşî Meclîsê kir de destnîşan kir ku divê berpirsiyar werin tespîtkirin û bûyer bi hemû aliyên xwe ve were ronîkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Mirina bi komî ya pisîkan a li Amedê di rojeva Meclîsê de ye
fotograf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Parlamenterê DEM Partiyê yê Amedê Serhat Eren, mirina bi komî a pisîkan a ku li Taxa Şilbeyê ya Kolana 8an a Etapa 3yan a Toplu Konutlara Seyrantepeya navçeya Yenîşehîra, bir rojeva Meclîsê.

Dîmenên pisîkan ên ku hatine parvekirin û serlêdanên welatiyan, îdiayên bi vî rengî derdixe pêş ku pisîk an bi jehrîkirinê an jî bi lêdanê hatine kuştin. 

Eren bi bîr xist ku li gorî xalên Qanûna Parastina Ajalana a bi hejmar 5199an û Qanûna Cezayê Tirk (TCK), “kuştina bi qestî ya ajalên bêxwedî” sûc e. Eren destnîşan kir ku divê berpirsiyar werin tespîtkirin û bûyer bi hemû aliyên xwe ve were ronîkirin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ajalên li kolanan dijîn mafê ajalan amed
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê