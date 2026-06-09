Mirina bi komî ya pisîkan a li Amedê di rojeva Meclîsê de ye
Parlamenterê Amedê yê DEM Partiyê Serhat Eren, di pirsnameya ku pêşkeşî Meclîsê kir de destnîşan kir ku divê berpirsiyar werin tespîtkirin û bûyer bi hemû aliyên xwe ve were ronîkirin.
Parlamenterê DEM Partiyê yê Amedê Serhat Eren, mirina bi komî a pisîkan a ku li Taxa Şilbeyê ya Kolana 8an a Etapa 3yan a Toplu Konutlara Seyrantepeya navçeya Yenîşehîra, bir rojeva Meclîsê.
Dîmenên pisîkan ên ku hatine parvekirin û serlêdanên welatiyan, îdiayên bi vî rengî derdixe pêş ku pisîk an bi jehrîkirinê an jî bi lêdanê hatine kuştin.
Eren bi bîr xist ku li gorî xalên Qanûna Parastina Ajalana a bi hejmar 5199an û Qanûna Cezayê Tirk (TCK), “kuştina bi qestî ya ajalên bêxwedî” sûc e. Eren destnîşan kir ku divê berpirsiyar werin tespîtkirin û bûyer bi hemû aliyên xwe ve were ronîkirin.
(TY/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.