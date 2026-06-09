Diyarbakır’daki toplu kedi ölümleri TBMM gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Toplu Konutları 3. Etap Şilbe 8. Sokak ve çevresinde çok sayıda kedinin hayatını kaybetmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kedilerin kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve yurttaşların başvuruları, olayın kasıtlı zehirleme ya da kötü muamele sonucu gerçekleşmiş olabileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Eren, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri uyarınca “sahipsiz hayvanları kasten öldürmenin” suç olduğunu hatırlatarak, sorumluların tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Sorular Eren’in, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle: Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Seyrantepe Toplu Konutları ve çevresinde meydana gelen toplu sokak hayvanı ölümlerine ilişkin idari veya adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturmanın mevcut aşaması nedir? Olayın meydana geldiği bölgede bulunan KGYS, site ve iş yeri güvenlik kameralarına ait kayıtlar incelenmiş midir? İncelemeler sonucunda herhangi bir şüpheli kişi veya bulguya ulaşılmış mıdır? Hayatını kaybeden hayvanlar üzerinde nekropsi, toksikolojik analiz veya benzeri incelemeler yapılmış mıdır? Yapılmış ise ölüm nedenlerine ilişkin hangi bulgulara ulaşılmıştır? Resmi kayıtlara göre Seyrantepe Toplu Konutları ve çevresinde hayatını kaybeden sokak hayvanlarının sayısı kaçtır? Son beş yıl içerisinde Diyarbakır ilinde sahipsiz hayvanların toplu şekilde zehirlenmesi veya öldürülmesi nedeniyle kaç adli soruşturma başlatılmış, bunlardan kaçı kovuşturmaya dönüşmüş ve kaç kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir? Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili belediyeler arasında söz konusu olayın aydınlatılması ve benzer vakaların önlenmesi amacıyla herhangi bir koordinasyon çalışması yürütülmekte midir? Yürütülmekte ise bu çalışmalar nelerdir?

(TY)