Milei hükümetine karşı yürüyüşte genel grev çağrısı

Arjantin’de siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin ekonomi politikalarına karşı 19 Eylül’de “Marcha de la Bronca” (Öfke Yürüyüşü) düzenledi.

Başkent Buenos Aires’te göstericiler Kongre Meydanı’ndan Plaza de Mayo’ya yürüdü. Eylem, Casa Rosada önünde yapılan konuşmalarla sona erdi.

Arjantin basınından Infobae ve Ámbito, eylemlerin yaklaşık 60 kente yayıldığını ve 350’den fazla örgütün katıldığını aktardı. Yürüyüş, işçi örgütlerinden öğrenci gruplarına, insan hakları örgütlerinden çevre ve kültür alanında faaliyet gösteren oluşumlara kadar farklı kesimleri bir araya getirdi. Organizatörler Buenos Aires’teki katılımı yaklaşık 70 bin olarak açıkladı. Ülkenin farklı kentlerindeki eylemlere ise on binlerce kişi katıldı.

Protestolarda işten çıkarmalar, üniversitelerin ve kamu sağlık hizmetlerinin finansmanı, kültür alanındaki kesintiler ve hükümetin çalışma yaşamına ilişkin politikaları öne çıktı.

Buenos Aires’teki yürüyüşün sonunda konuşan Myriam Bregman, şehirlerde, üniversitelerde, okullarda ve işyerlerinde koordinasyonu sürdürme ve genel greve gitme çağrısı yaptı.

Bregman’ın konuşmasının tam metni:

Yoldaşlar,

Kendi mitingimizi zaten yaptık. Bu, bir başka miting değil. Burada Andy’yle, Chipi’yle, Pato’yla, Nico’yla [PTS yöneticisi ve Pan y Rosas’ın kurucusu Andrea “Andy” D’Atri; PTS yöneticisi ve Buenos Aires eyalet milletvekili Christian “Chipi” Castillo; PTS yöneticisi, sosyolog ve eski Buenos Aires kent meclisi üyesi Patricio “Pato” del Corro; PTS/FIT-U milletvekili Nicolás “Nico” del Caño] ve Sosyalist İşçi Partisi’nin (PTS) bütün sözcüleriyle birlikte yalnızca şunu istedik: Bugün gelen, harekete geçen komite yoldaşlarını selamlamak. xOnlarla birlikte büyük bir ortak deneyim yaşıyoruz ve bugün henüz ilk adımını attığımız bu Öfke Yürüyüşü’nü inşa etmemizde temel bir rol oynadılar.

Bugünden itibaren hiçbir mücadele yalnız kalmayacak. Hiçbir kadın, haksızlığa uğradığında yanında kimsenin olmadığını hissetmeyecek.

Kimse tek başına dövüşmek zorunda kalmayacak, çünkü kimse tek başına kurtulamaz. Ama kimse tek başına mücadele de etmiyor. Hiçbirimiz yalnız mücadele etmiyoruz. Bu yeşil fular [Arjantin’de kürtaj hakkı hareketinin sembolü] bize bir şey öğrettiyse o da şudur: Aşağıdan birleştiğimizde, bir uçtan bir uca örgütlendiğimizde yenilmeziz.

Karşımızda senatörler vardı, hatta Papa bile vardı; ama kürtaj yasasını kazanabildik, çünkü bunu birlik ve örgütlenmeyle elde ettik.

Bugün, inşa ettiğimiz şeyin bize verdiği derin sevinçle aktarmak istediğimiz şey tam olarak bu.

Gerçekten çok gururluyum. İnşa ettiğimiz şeyden çok gururluyuz: İhanet yüzünden, ödlekler yüzünden ve Milei’yle yüzleşmeye cesaret edemeyen herkes yüzünden içimizde biriken onlarca öfkeyi dile getiren, birlik içinde bir yürüyüş.

Bugün bu birikmiş öfke kendini göstermeye başladı ve bugün sokağa çıkan on binlerimizin ülkenin her köşesine taşıyacağı mesajla kendini göstermeye devam edecek. Yetmişten fazla çağrı yapıldı; bir dahakine daha fazlasını yapacağız. Ama asıl önemli olan, yarından itibaren her yerde koordinasyonu inşa etmeye başlamamız: Her şehirde, her üniversitede, her okulda, her iş yerinde. Hep birlikte, koordineli biçimde, güçlerimizi çoğaltarak mücadele etmek.

Her birimiz, bugün gösterdiğimiz inanç sürerse, kendimizi ikiye, üçe, dörde katlayabiliriz. Bugün geleneksel aygıtların dışında, güç dengesinin buna elvermediğini söyleyip duranların dışında çok büyük bir şey yaptık. Onlara göstereceğiz ki güç dengesi inşa edilen bir şeydir ve biz bunu yapmaya hazırız.

Çünkü sevgi nefreti yener, ama genel grev daha iyisidir.

Haydi, genel greve. Milei’yi, suç ortaklarını ve IMF’yi yenmek, İngilizleri Malvinas’tan kovmak için bu mücadeleyi inşa edeceğiz.

Çok teşekkürler, yoldaşlar. Yaşasın genel grev, yaşasın işçi sınıfı. Bugün gelen ve bu kavganın temel bir parçası olan komite yoldaşlarına da çok teşekkürler.

Teşekkür ederim.