Arjantin'de onbinlerce işçi Milei "reformları"na karşı Kongre Meydanı'nda genel greve başladı

Çarşamba günü, Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve ülkenin diğer büyük kentlerinde yüz binlerce sendikalı işçi, öğrenci, işsiz ve emekli, neoliberal Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin acil önlemlerine ve halen Kongre'de görüşülerek değiştirilmeye devam eden işçi düşmanı torba yasa tasarısına karşı sokaklara çıktı.

Buenos Aires'te işçi sendikalarının pankartları arkasında sayıları yüzbini aşan işçiler, bağımsız militan sendikal gruplar, sol örgütler ve sosyal hareketlerin oluşturduğu büyük kitlelere Kongre Meydanı ve çevresindeki semtlere yığılarak kentte ulaşımı bloke ederken Paris, Berlin ve New York gibi metropollerde de Arjantin büyükelçilikleri önünde protestolar yapıldı.

Geçtiğimiz ay Milei'nin neoliberal gündemine karşılık vermek üzere geniş ölçekli bir ulusal seferberliğe girişen iki büyük çatı örgütü CGT (Genel İş Konfederasyonu) ve CTA'nın (Arjantin İşçi Merkezi) çağrısıyla gerçekleşen bir günlük genel grev çağrısı işçilerin "Büyük Mücadelesi"nin başlangıcıydı.

TENCERE VE TAVALAR SOKAKLARDA Arjantin'de halk ekonominin "kuralsızlaştırılması"na karşı ayakta

Sosyalist İşçi Partisi (PTS) de dahil yalnızca bir günlük iş bırakmanın çok daha ötesinde taleplerle yola çıkan Arjantin Solu, Milei'nin kemer sıkma önlemleri bütünüyle yenilgiye uğratılıncaya kadar grevi sürekli genişletme ve yayma hedefiyle mücadele ediyor.

PTS lideri Christian Castillo "Hükümetin saldırısını - Milei'nin "motorlu testere" ile simgelediği planını - yenmek için ne kadar kitlesel olursa olsun yarım günlük bir grev ve bir yürüyüş yetmez" diyor.

Grevcilerin taleplerinin merkezinde, Milei'nin göreve gelir gelmez Kongre'ye taşıdığı torba yasanın geri çekilmesi yer alıyor. Milei'nin tasarısı, ekonominin daha da kuralsızlaştırılmasını öneren bir acil programa dayanıyor ve Arjantin yasalarında yüzlerce değişiklik yapılmasını öngörüyor. Bu değişiklikler arasında öncelikle işçi haklarını ciddi bir biçimde budama, ekonominin büyük bölümünü özelleştirme, emeklilik ve kamu hizmetlerini daraltma ve Arjantin'i Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) boyunduruğu altına sokma gibi önlemler yer alıyor.

EMEK VE SERMAYE GÖĞÜS GÖĞÜSE Milei Arjantin'i BRICS'ten çekerken sendikalar "Genel Grev"e hazırlanıyor

Bu öneriler, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinden geçmekte olan Arjantin'de sosyal haklardaki acil kısıtlamalar ve işten çıkarmaların ardından gündeme getirildi. 2022'nin sonundan bu yana yüzde 200'ü aşmış olan enflasyon Milei'nin göreve gelmesinden bu yana da yüzde 25'ten fazla artış gösterdi ve ülkenin dış ticaret açığını çalışanların sırtına yıkmak üzere Milei hükümetinin Arjantin pesosunu yüzde 50'nin de üstünde devalüe etme kararıyla enflasyon daha da hızlandı.

Milei ayrıca, gelecekte yasal değişiklikleri engellerle karşılaşmadan gerçekleştirmek açısından kongre onayını tamamen atlayabileceği mevzuat değişiklikleri peşinde. Bu manevra, rejiminin Bonapartist özünü ve Latin Amerika'da son yirmi otuz yılda gündemden kalktığı düşünülen şok tedavisi uygulama niyetlerini de ele veriyor.

Protestocular ve genel greve girişen emekçiler yalnızca torba yasaya değil, Milei hükümetinin iş başına gelir gelmez önerdiği tüm acil önlemlere de karşı çıkıyor. Gösterileri önemli ölçüde baskılayan ve trafiği engellemeye veya maske takmaya yönelik ağır yaptırımlar getiren ve fiilen yürülüğe sokulmuş bulunan güvenlik protokolü de bu önlemler arasında. Buenos Aires ve Mendoza ve Córdoba dahil olmak üzere Arjantin'in diğer büyük kentlerinin mahallelerinde ve Çarşamba günü yapılan gösterilerde bu protokoller havada kaldı.

Genel grev CGT'nin çağrısıyla yapılmış olsa da Perşembe günü sokakları kaplayan gösterilerin arkasında halkın kendisi vardı. Arjantinliler, Milei'nin göreve gelmesinden kısa bir süre sonra cacerolazos (tencere ve tava çalma) ile sokaklara dökülerek ve mahalle toplantılarında buluşarak tepki göstermeye ve örgütlenmeye başladılar.

Buenos Aires ve ülkenin diğer büyük şehirlerinde bu şekilde gösteriler düzenlendi ve kitlesel tartışma ve toplantılar gerçekleşti. Sosyalist partiler tüm bu toplantılara katılarak, sendika bürokrasisinin çekingen çağrılarından çok daha ötesine varan bir kitlesel seferberlik ve öz örgütlenme çabaları gerçekleştirdiler.

FIT-U (Sol Cephe Birliği) Milletvekili Myriam Bregman Milei'ye karşı sendika bürokrasisinin sınırlı muhalefetiyle yetinemeyeceklerini söylüyor.

"[Biz], hükümet politikalarına karşı olan tüm sektörleri aktif muhalefete ve eylemlerini eşgüdüme sokmaya teşvik ediyoruz." diyor.

(AEK)