Arjantin'de yolsuzluk skandalı: Milei seçim kampanyasında taşlandı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Çarşamba günü başkent Buenos Aires yakınlarında seçim kampanyası yürütürken yolsuzluk skandalı nedeniyle protesto düzenleyen göstericiler tarafından taşlandı.

Ekim ayında yapılacak ara seçimler için kampanya yürüten Milei, Temsilci José Luis Espert ile birlikte Buenos Aires'in 20 kilometre güneyindeki Lomas de Zamora kentinde bir kamyonetin arkasında destekçilerini selamlarken, protestocular aracına taş ve şişe atmaya başladı.

Koruma ekibi, Milei ile diğer yetkilileri taşıyan aracı hızla olay yerinden uzaklaştırıldı. Daha sonra liberteryen liderin destekçileri ve karşıtları arasında arbede çıktı.

#Ahora #Mundo | El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado de un acto electoral en Buenos Aires tras ataques con piedras, ramas y huevos. Autoridades reforzaron la seguridad mientras continúa la campaña presidencial. pic.twitter.com/PTFT19fRkD — 360 Radio (@360RadioCo) August 27, 2025

Saldırı, Milei ile kız kardeşi ve aynı zamanda Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan Karina Milei’nin dahil olduğu iddia edilen yolsuzluk skandalının ardından yaşandı.

Soruşturma, Devlet Engellilik Ajansı (ANDIS) eski başkanı ve Milei’nin eski avukatı Diego Spagnuolo’nun sızdırılan ses kayıtlarına dayanıyor. Bu kayıtlarda, ilaç tedariki sözleşmeleri üzerinden Suizo Argentina adlı firma aracılığıyla ayda 500 bin ile 800 bin dolar arasında rüşvet sağladığı öne sürülüyor. Milei ve Karina Milei'nin isimleri ise rüşvet şemasından bilgisi olan veya pay alan kişiler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Federal yargıç 15 lüks konuta ve hükümet ofislerine baskın düzenlenmesi talimatı verirken, çok sayıda belge ve yüklü miktarda nakit ele geçirildi. Ayrıca, bir suç duyurusu avukat Gregorio Dalbón tarafından “rüşvet, dolandırıcılık ve kamu etiği ihlali” suçlamalarıyla yapıldı.

Milei, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız." ifadesini kullandı. Spagnuolo hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, X'te yaptığı açıklamada, koruması tarafından olay yerinden uzaklaştırılan aşırı sağcı liderin, konvoyuna düzenlenen saldırıda herhangi bir yaralanma yaşamadığını söyledi.

Milei, göreve geldiğinden bu yana engellilere yönelik hizmetler de dahil olmak üzere sosyal alt gruplara yönelik büyük bütçe kesintileri yaparak enflasyonu düşürmeye çalışıyordu. Ancak ülkede yoksulluk, enflasyonun düşüşü ile beraber zirveye çıktı.

(HA)