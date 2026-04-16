NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.04.2026 16:05 16 Nîsan 2026 16:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.04.2026 16:07 16 Nîsan 2026 16:07
Xwendin Xwendin:  1 xulek

MHPê piştî Stenbolê, rêxistina xwe ya Kutahyayê jî fesix kir

Alîkarê Serokê Giştî yê MHPê Yalçîn ragihand ku Teşkîlata Bajarê Kutahyayê hatiye fesixkirin û Mehmet Ali Turker wekî Serokê Bajarê Kutahyayê hatiye wezîfedarkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Partiya Tevgera Neteweperest (MHP), piştî Teşkîlata Bajarê Stenbolê û 39 teşkîlatên navçeyan, Teşkîlata Bajarê Kutahyayê jî fesix kir.

Alîkarê Serokê Giştî yê MHPê Semih Yalçîn, biryara fesixkirinê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand. Yalçîn di daxuyaniya xwe de got: ‘Teşkîlata Bajarê Kutahyayê ya Partiya Tevgera Neteweperest (MHP), li gorî xalên 52, 54 û 34an a rêziknameya partiya me hatine fesixkirin.”

MHPê teşkîlatên xwe yên Stenbolê û navçeyên wê fesix kirin
6 Nîsan 2026

Teşkîlata Stenbolê jî hatibû fesixkirin

Partiya Tevgera Neteweperest (MHP), rêxistina xwe ya bajarê Stenbolê û yên 39 navçeyên wê fesix kiribûn.

Alîkarê Serokê Giştî yê MHPê Semih Yalçın ragihandibû ku biryara fesixkirinê li gorî xala 34an a rêziknameya partiyê hatîye girtin.

Yalçin li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê mijarê de ev daxuyanî dabû:

"Teşkîlata Stenbolê ya MHPê û 39 teşkîlatên navçeyan, li gorî xalên 52, 54 û 34an a rêziknameya partiya me hatine fesixkirin. Em vê biryarê bi rêzdarî ji raya giştî re radigihînin."

Stenbol
MHP semih yalçın
