NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.04.2026 12:24 6 Nîsan 2026 12:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.04.2026 12:26 6 Nîsan 2026 12:26
Xwendin Xwendin:  1 xulek

MHPê teşkîlatên xwe yên Stenbolê û navçeyên wê fesix kirin

Alîkarê Serokê Giştî yê MHPê Semih Yalçın ragihandiye ku biryara fesixkirinê li gorî xala 34an a rêziknameya partiyê hatîye girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Partiya Tevgera Neteweperest (MHP), rêxistina xwe ya bajarê Stenbolê û yên 39 navçeyên wê fesix kirin.

Yalçin li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê mijarê de ev daxuyanî da:

"Teşkîlata Stenbolê ya MHPê û 39 teşkîlatên navçeyan, li gorî xalên 52, 54 û 34an a rêziknameya partiya me hatine fesixkirin. Em vê biryarê bi rêzdarî ji raya giştî re radigihînin."

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
MHP stenbol
