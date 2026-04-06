MHPê teşkîlatên xwe yên Stenbolê û navçeyên wê fesix kirin

Partiya Tevgera Neteweperest (MHP), rêxistina xwe ya bajarê Stenbolê û yên 39 navçeyên wê fesix kirin.
Alîkarê Serokê Giştî yê MHPê Semih Yalçın ragihandiye ku biryara fesixkirinê li gorî xala 34an a rêziknameya partiyê hatîye girtin.
Yalçin li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê mijarê de ev daxuyanî da:
"Teşkîlata Stenbolê ya MHPê û 39 teşkîlatên navçeyan, li gorî xalên 52, 54 û 34an a rêziknameya partiya me hatine fesixkirin. Em vê biryarê bi rêzdarî ji raya giştî re radigihînin."
