HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 13:12 16 Nisan 2026 13:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 17:47 16 Nisan 2026 17:47
Okuma Okuma:  2 dakika

MHP, üç ilde parti teşkilatlarını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının ardından bugün de Kars, Eskişehir ve Kütahya il teşkilatları feshedildi.

6 Nisan 2026

Fesih kararını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından duyurdu. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Eskişehir İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Görevden alınan İsmail Candemir'in yerine Ayhan Sezer atandı. Daha önce İstanbul İl Teşkilatı ve Kütahya İl Teşkilatı da feshedilmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları yazdı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kars ve Kütahya da feshedildi

MHP'li Yalçın, Kars İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHP'li Yalçın, bugün Kütahya İl Başkanlığı'nın da feshedildiğini duyurdu. Kütahya İl Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Alıç'ın yerine Mehmet Ali Türker'in atandığı bildirildi.

İstanbul teşkilatı da feshedilmişti

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız partinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıklamıştı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

Yıldız ise "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları,Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz'ın atandığı duyurulmuştu.

(AB)

