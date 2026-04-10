Mehmet Türkmen hakkında iddianame: Savcılık siyasi yasak da istedi

Antep’te, AKP’ye yakın isimlerden Hanifi Şireci’ye ait Sırma Halı fabrikasında ücretlerini alamadıkları için eyleme çıkan işçilere destek veren BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, basın açıklamasındaki sözleri gerekçe göstererek Türkmen’i “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargı önüne çıkardı. Savcı ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53/1 maddesi kapsamında siyasi yasak talep etti.

Ev baskınıyla gözaltına aldılar

İş kazaları, ücret gaspları, mobbing ve hak ihlalleriyle sık sık gündeme gelen Sırma Halı’da yaklaşık 400 işçi, geç yatırılan ve zamsız bırakılan ücretleri nedeniyle bir hafta önce iş bıraktı. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in Genel Başkanı Mehmet Türkmen de işçiler adına bir basın açıklaması yaptı. Polis, 15 Mart’ta düzenlediği ev baskınıyla Türkmen’i gözaltına aldı.

Savcılığın talimatıyla yapılan operasyonda polis, Türkmen’in evinde arama yaptı ve tüm elektronik eşyalarına el koydu. Antep Sulh Ceza Hâkimliği, Türkmen hakkında tutuklama kararı verdi. Türkmen yaklaşık üç buçuk haftadır Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde tutuluyor.

Türkmen ne demişti?

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Sırma Halı’da çalışan işçiler, maaşlarının geç yatması ve zam farklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi başlattı. Yaklaşık 400 işçi, eylem kapsamında Balıklı Meydanı’nda bir araya geldi. Mehmet Türkmen de burada işçiler adına konuşmuştu.

Türkmen konuşmasında, iktidarı ve patronları doğrudan hedef almıştı. İşçilerin en temel haklarını istediğini vurgulayan Türkmen, şöyle demişti:

“Bu ülkeyi, bu kenti yönetenler ve onlarla işbirliği yapan patronlar ramazan başından beri hayırseverlikleriyle övünüyor. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyor. Biz onları Sırma Halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyor. Fazlasını istemiyorlar, sadece maaşlarının zamanında yatmasını istiyorlar. Karşılarında ise tehdit mesajları buluyorlar.

İşçi bir gün faturasını ödemese üstüne faiz biniyor ama işçiye geç ödenen para yine aynı para oluyor. Bu ülkeyi var eden de sırtında taşıyan da fabrikalarda çalışan işçilerdir. İşçi haksızlığa karşı ses çıkarmak için toplanıyor, karşısında yüzlerce polisi görüyor. Neden işçi basın açıklaması yapmak, yürümek isteyince önüne bu kadar polis diziyorsunuz? Barikatı işçiye değil, patrona kurun. Bu öfke büyüyor. Bu adaletsizliğe her gün yenisini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan büyütüyorsunuz. Yapmayın, altında kalırsınız. İşçinin mesai ücretini ve zam farkını hemen ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçiyi insan yerine koymayı öğrenin.”

