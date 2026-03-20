HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.03.2026 10:44 20 Mart 2026 10:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 10:53 20 Mart 2026 10:53
Okuma Okuma:  2 dakika

34 vekilden Mehmet Türkmen için ortak soru: Ceza alan patron sayısı kaç?

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına ilişkin verilen soru önergesinde son 5 yılda Antep'te iş kazası, iş cinayeti ve sendikal hakları engelleme nedeniyle patronlar hakkında kaç soruşturma başlatıldığı soruldu.

BİA Haber Merkezi

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Antep'te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerinin direnişinde yaptığı konuşma nedeniyle 16 Mart'ta tutuklandı.

Türkmen'in, iş kazası ve cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler için patronlardan hesap sorulmadığına ilişkin sözleri, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasına gerekçe gösterildi.

34 milletvekilinden tepki

Farklı siyasi partilerden 34 milletvekili, tutuklamaya tepki olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yazılı soru önergesi verdi. Önergede, "Son 5 yılda Gaziantep'te iş kazası, iş cinayeti, meslek hastalığı, sendikal hakları engelleme nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve ceza alan patron sayısı kaçtır?" sorusu yöneltildi.

İmza atan vekiller

Önergeye imza atan siyasi partiler ve milletvekillerinin isimleri şöyle:

CHP'den Bülent Tezcan, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Mustafa Erdem, Orhan Sarıbal, Özgür Karabat, Tahsin Ocaklı, Yunus Emre, Okan Konuralp ve Ulaş Karasu; DEM Parti'den Adalet Kaya, Beritan Güneş, Burcugül Çubuk, Celal Fırat, Gülcan Kaçmaz, Heval Bozdağ, İbrahim Akın, Keziban Konukçu, Meral Danış Beştaş, Nevroz Uysal, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özgül Saki, Perihan Koca, Sevilay Çelenk, Sinan Çiftyürek, Zeki İrmez, Zülküf Uçar ve Dilan Kunt; TİP'ten Ahmet Şık, Erkan Baş ve Sera Kadıgil; EMEP'ten İskender Bayhan ve Sevda Karaca.

Ne olmuştu?

Antep'teki Sırma Halı işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatmış, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de işçilere destek veren konuşmasının ardından 16 Mart'ta gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklama kararı, sendikal çevreler ve muhalefet partilerince tepkiyle karşılanmıştı.

(AB)

