BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı

Antep'te 3 aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemi başlatan Sırma Halı işçilerini ziyaret eden ve burada bir konuşma yapan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Mehmet Türkmen, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Türkmen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu konuşmayı gerekçe göstererek Türkmen'in tutuklanmasına karar verdi.

Türkmen ne demişti?

Aylardır zamlı ücretlerini alamayan, son ay ücretleri ödenmeyen ve her ücret dönemi ücretleri geç yatırılan Şireci'ye bağlı Sırma Halı işçileri 9 Mart'ta iş bırakmış, 23 Mart günü de Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması yapmıştı.

Bu basın açıklamasında söz alan Mehmet Türkmen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ülkeyi, bu kenti yönetenlerin ve onlarla iş birliği yapan patronların ramazan başından beri hayırseverlikleri ile övünüyorlar. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyorlar. Onları Sırma Halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler.

Haksızlığa karşı sesini duyurmak için toplanıyor ama etrafında yüzlerce polis oluyor. Neden işçiler basın açıklaması, yürüyüş yapmak istediğinde önüne bu kadar polis diziliyor? Barikatları işçilere değil patronlara kurun. Bu öfke birikiyor. Bu adaletsizliğe her gün yenilerini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan biriktiriyorsunuz. Yapmayın, altında kalırsınız!

İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin.”

