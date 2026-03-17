16 sendikadan ortak Mehmet Türkmen açıklaması: Hak aramak suç gibi gösteriliyor

Antep’te Sırma Halı işçilerinin ücretlerini alamadıkları için sürdürdükleri direnişe destek verdiği ve konuşma yaptığı için gözaltına alınarak tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e 16 sendikadan destek geldi.

Aralarında Bağımsız Maden-İş, Dev Yapı-İş, DGD-SEN, Enerji-Sen, İnşaat-İş, Limter-İş ve Tarım-Sen’in de bulunduğu sendikalar ortak bir açıklama yayımlayarak Türkmen’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sendikalar, Antep’te işçi direnişlerine yönelik baskıların arttığını kaydederek hak aramanın kriminalize edildiğini savundu. Gözaltı ve tutuklamalarla işçilerin susturulmak istendiğini kaydetti:

“AKP iktidarı patronların çıkarlarını korumak için devletin tüm kurumlarını bir baskı aygıtı olarak kullanmaktadır. İşçilerin ve emekçilerin haklarını savunmak suç gibi gösterilmektedir. İşçi ve emekçiler ekonomik krizin tüm faturasını öderken, işyerlerinde de her türlü baskı ve hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmaktadır. Sermayedarlar işçilerin yalnızca haklarını gasp etmekle kalmıyor; uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarıyla işçilerin hayatlarını da çalıyorlar.

Mehmet Türkmen’in tutuklanması ilk değildir. Gaziantep’teki patronlar işçilerin direnişlerini kırmak, emeklerini daha rahat sömürmek için her türlü baskı yöntemine başvurmaktadır. İşçilerin ses çıkarmasını, haklarını talep etmesini ve direnmesini istemiyorlar. Bu nedenle mücadele edenleri gözaltı ve tutuklamalarla susturabileceklerini sanıyorlar.

Ancak bilinmelidir ki; işçi sınıfının mücadelesi baskılarla durdurulamaz. Bizler sendikalar ve emek örgütleri olarak BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in yalnız olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramayacaktır. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyütmeye, insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Metinde imzası bulunan sendikalar şöyle:

Market, Mağaza, Büro ve Özel Eğitim Emekçileri Sendikası (Bağımsız Emek)

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş)

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş)

Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN)

Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS)

Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen)

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş)

Karayolu Taşıma İşçileri Sendikası (KATAŞ-SEN)

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (LİMTER-İŞ)

Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası (OTİS)

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası)

Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT SEN)

Tüm Tarım ve Orman İşçileri Sendikası (Tarım Sen)

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS)

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (TSS-İŞ)

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası (Yapı Yol-İş)

Ne olmuştu? Aylardır zamlı ücretlerini alamayan, son ay ücretleri ödenmeyen ve her ücret dönemi ücretleri geç yatırılan Şireci'ye bağlı Sırma Halı işçileri 9 Mart'ta iş bırakmış, 13 Mart günü de Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması yapmıştı. Bu basın açıklamasında söz alan Mehmet Türkmen "Bu ülkeyi, bu kenti yönetenlerin ve onlarla iş birliği yapan patronların ramazan başından beri hayırseverlikleri ile övünüyorlar. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyorlar. Onları Sırma Halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. Haksızlığa karşı sesini duyurmak için toplanıyor ama etrafında yüzlerce polis oluyor. Neden işçiler basın açıklaması, yürüyüş yapmak istediğinde önüne bu kadar polis diziliyor? Barikatları işçilere değil patronlara kurun. Bu öfke birikiyor. Bu adaletsizliğe her gün yenilerini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan biriktiriyorsunuz. Yapmayın, altında kalırsınız!” diye konuşmuştu. Bir gün sonra evini jandarma bastı. Çıkartıldığı mahkemece de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı.

(HA)