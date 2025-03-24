BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen 36 gün sonra tahliye edildi

Antep’te tekstil işçilerinin direnişini örgütlediği gerekçesiyle tutuklanan Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 36 günlük hapsin ardından bugün tahliye edildi.

Türkmen’in tahliyesini sendika "Direnişimiz kazandı” sözleriyle duyurdu, şu açıklamayı yaptı:

“Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı verildi! İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha kazandı. Başkanımızı almaya gidiyoruz!

Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler!

Şimdi, BİRTEKSEN'İ büyütme zamanı. Seferberlik çağrımızı büyütüyoruz! Her fabrikada, her atölyede örgütleneceğiz!"

Türkmen, Antep’te düşük ücret dayatmalarına karşı başlatılan eylemlerin yasaklanmasının ardından 16 Şubat’ta ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Portre: Tekstil işçilerinin tutuklu sendika başkanı Mehmet Türkmen

(HA)