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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 17:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 17:51
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BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen 36 gün sonra tahliye edildi

Türkmen’in tahliyesini BİRTEK-SEN "Başkanımızı almaya gidiyoruz. Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler." sözleriyle duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen 36 gün sonra tahliye edildi

Antep’te tekstil işçilerinin direnişini örgütlediği gerekçesiyle tutuklanan Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 36 günlük hapsin ardından bugün tahliye edildi.

Türkmen’in tahliyesini sendika "Direnişimiz kazandı” sözleriyle duyurdu, şu açıklamayı yaptı:

“Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı verildi! İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha kazandı. Başkanımızı almaya gidiyoruz!

Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler!

Şimdi, BİRTEKSEN'İ büyütme zamanı.  Seferberlik çağrımızı büyütüyoruz! Her fabrikada, her atölyede örgütleneceğiz!"

Türkmen, Antep’te düşük ücret dayatmalarına karşı başlatılan eylemlerin yasaklanmasının ardından 16 Şubat’ta ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Portre: Tekstil işçilerinin tutuklu sendika başkanı Mehmet Türkmen
Portre: Tekstil işçilerinin tutuklu sendika başkanı Mehmet Türkmen
25 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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