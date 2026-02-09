Editör ve muhabirleri tutuklanan ETHA destek bekliyor

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve diğer sosyalist kurumlara yönelik operasyonda dört çalışanı tutuklanan ve sosyal medya hesapları sansürlenen Etkin Haber Ajansı (ETHA) yaptığı bir açıklamayla destek istedi.

“Bu zor ve zorlu zamanları geçmek için dostlarımıza, ilerici, devrimci kamuoyuna çağrımız var” diyen ETHA, operasyonun yapıldığı 3 Şubat'tan bugüne kendileriyle dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

Bu süreci de dayanışmanın ve mücadelenin gücüyle aşacaklarını belirtip kamuoyuna şu başlıklarda çağrı yaptı:

"Her takipçimize, okurumuza, dostumuza 'gönüllü muhabirimiz olun' çağrısını yapıyoruz. Katıldığınız eylemi, gördüğünüz bir toplumsal meseleyi telefonunuzla çekip ajansın hem sosyal medya hesaplarına hem de mailine gönderebilirsiniz.

Meslektaşlarımızı 'ETHA/Atılım için hazırlıyorum' diyerek bizim için özel haber, özel röportaj yapmaya, video röportaj vs. hazırlamaya davet ediyoruz.

Yazarlar dostlarımızdan, meslektaşlarımızdan 'ETHA/Atılım için yazıyorum' diyerek kendi belirledikleri gündemler etrafında dayanışma yazıları bekliyoruz.

Çeviri yazı, röportaj, haber katkılarının ajansımızı güçlendireceğine inanıyoruz.

Bugüne kadar sayfalarımızı açtığımız ileri, devrimci, sosyalist parti, örgüt, sendika ve derneklere, büromuzun yeniden kurulması, çalışır hale gelebilmesi için, bilgisayar, telefon, harddisk gibi teknik ihtiyaçlarımızı karşılamaya davet ediyoruz.

Hapishanedeki gazeteci arkadaşlarımıza bir mektup ile "merhaba" diyebileceğinizi, onların kitap ve dergi vb. ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

Atılım Gazetesi'ni okumak, dağıtımını sağlamak, merkezi dağıtım etkinliklerine katılmak, gazetenin emekçilerle, ezilenlerle buluşmasını engellemek isteyen Saray rejiminin bu planını bozacağının altını çiziyoruz.

Sosyal medya alanında hesaplarımızı takip ederek, paylaşarak karşılaştığımız sansürü aşmamızı sağlayabilirsiniz.”

Ne olmuştu? 3 Şubat’ta polis, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile birlikte aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Polen Ekoloji, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nın da (BEKSAV) bulunduğu kuruluşlara yönelik operasyon düzenledi. ETHA'nın Aksaray’daki ofisine kapıyı kırarak giren polis, bilgisayarların harddisklerini aldı. Gazetecilerin bilgisayar ve telefonlarına el koydu. Gözaltına alınan 95 kişiden 77’si 5-6 Şubat’ta çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt, Müslüm Koyun vardı. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Gürbüz, Gayıp, Bayburt Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne Koyun ise Metris Cezaevi'ne götürüldü.

