TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.07.2026 09:43 10 Tîrmeh 2026 09:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.07.2026 09:47 10 Tîrmeh 2026 09:47
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Uskudarê êrîşî Goristana Ermeniyan a Surp Garabet kirin

Piştî êrîşê polîsan lêpirsîn da destpêkirin û xebatên ji bo girtina êrîşkar hîn didomin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li Uskudarê êrîşî Goristana Ermeniyan a Surp Garabet kirin

Di êrîşa li dijî Goristana Ermeniyan a Surp Garabet a li Baglarbaşî ya Uskudara Stenbolê de, şeş gor û kaniya di nava goristanê de zirar dîtin. Piştî êrîşê polîsan lêpirsîn da destpêkirin û xebatên ji bo girtina kesê ku êrîş pêk aniye berdewam dikin.

Li gorî nûçeya AGOSê û daxuyaniya Patrîkxaneya Ermeniyan a Tirkiyeyê, êrîş di şeva ku 7ê Tîrmehê bi 8'ê Tîrmehê ve girê dide de pêk hatiye. Kesekî ku nasnameya wî hîn nehatiye diyarkirin, di ser dîwarê goristanê re baz daye û ketiye hundir, zirar daye şeş goran û kaniyeke.

Desteya Rêveberiya Weqfa Dêra Surp Garabet a Uskudarê bêyî ku wext derbas bibe, emniyet agahdar kiriye.

Serokê Weqfa Dêra Surp Garabetê ya li Uskudarê Rafi Kirkorian li ser mijarê daxuyaniyek daye û gotiye, "Neqşên xaçan ên li ser kêlên 6 goran hatine şikandin."

Patrîkxaneya Ermenan a Tirkiyeyê bi daxuyaniyekê ev êriş şermezar kir û ragihand:

"Kesekî zerer gihandiye 6 goran. Ev êrişa qirêj yekser ji aliyê desteya birêvebir a weqfa dêrê ve ji hêzên ewlehiyê re hat ragihandin ku êrişkar were girtin û were darizandin."

Li gorî agahiyên Polîsê Stenbolê, heta niha ew kes an jî kesên ku ev kar kiriye nehatine girtin. Goristana Surp Garabetê ku bi wateya "Rêberê Pîroz" tê naskirin, dîroka wê vedigere sedsala 16an.

Goristan û dêrên kevn ên kêmneteweyên dînî yên li Stenbolê û bajarên din ên Tirkiyeyê, berê jî gelek caran rûbirûyî êrişên bi vî rengî yên xirabkirinê û nivîsandina dirûşmên nijadperest bûne. Patrîkxaneya Ermenan û rêxistinên mafên mirovan her tim daxwaz dikin ku tedbîrên ewlehiyê werin xurtkirin û parastina cihên pîroz ên kêmneteweyan were kirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
goristan ermen Uskudar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê