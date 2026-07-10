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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 08:54 10 Temmuz 2026 08:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 08:59 10 Temmuz 2026 08:59
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Üsküdar'daki Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'na saldırı

Saldırının ardından polis soruşturma başlatırken, saldırıyı yapan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Üsküdar'daki Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'na saldırı
Fotoğraf: AGOS /Arşiv

İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'na yönelik saldırıda altı mezar ile mezarlık içindeki bir çeşme zarar gördü. Saldırının ardından polis soruşturma başlatırken, saldırıyı yapan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AGOS'un haberine göre, Türkiye Ermeni Patrikliği'nin açıklamasına göre saldırı, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mezarlığın duvarını aşarak içeri girdi, altı mezar ile bir çeşmeye zarar verdi. Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu durumu vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirdi.

Patrikhane, şu açıklamayı yaptı: 

"Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Patriklik Makamı'na iletilen bilgiye göre, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece saatlerinde Bağlarbaşı Surp Garabet Mezarlığı'nda toplumumuzu derinden üzen bir olay yaşanmıştır.

Mezarlığın duvarını aşarak içeri giren bir şahıs, altı mezara ve bir çeşmeye zarar vermiştir. Söz konusu menfur saldırı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından vakit kaybedilmeksizin emniyet birimlerine bildirilmiştir.

Emniyet birimleri, olayın aydınlatılması, saldırganın tespit edilerek yakalanması ve adalet önüne çıkarılması amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde soruşturma başlatmıştır.

Patriklik Makamı, toplumumuzun kutsal değerlerine ve ebedî istirahatgâhlarına yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınamakta; olayın aydınlatılması için hassasiyetle çalışmalarını sürdüren emniyet birimlerine teşekkür etmektedir.

Gelişmeler Patriklik Makamı tarafından yakından takip edilmektedir."

Haç motifleri hedef alındı

Agos'a konuşan Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfı Başkanı Rafi Kirkoryan, saldırıda çeşmenin altındaki çanak bölümünün kırıldığını, ayrıca altı mezar taşında yer alan haç motiflerinin de tahrip edildiğini söyledi. Polis ekipleri saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için soruşturmasını sürdürüyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ermeniler Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Rafi Kirkoryan Türkiye Ermeni Patrikliği Ermeni mezarlıklarına saldırı Surp Garabet Ermeni Mezarlığı
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