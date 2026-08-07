TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.08.2026 09:07 7 Tebax 2026 09:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.08.2026 09:14 7 Tebax 2026 09:14
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Şamê teqîn çêbû: 2 kes mirin, 13 kes birîndar bûn

Teqemeniya destçêkirî ya ku xistibûn nav otobûseke rêwiyan teqiya.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Şamê teqîn çêbû: 2 kes mirin, 13 kes birîndar bûn
Fotograf: SANA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li taxa Ceramanaya Şama paytexta Suriyeyê teqîneke bi hêz pêk hat û di encamê de 2 kesan canê xwe ji dest dan û 13 kes jî birîndar bûn. 

Li gorî nûçeya Rûdawê herêma ku teqîn lê çê bûye piraniya şêniyên wê Durzî ne.

Ajansa nûçeyan a fermî a wî welatî, SANAyê ragihandiye ku li taxa Ceramanayê ya paytex Şamê teqemeniya destçêkirî ya ku di nava otobusekê de hatibû bicihkirin teqiya ye.

Li gorî agahiyên ku nûçegihanê AAyê yê li herêmê ji rayedarên parastina sivîl girtine, di teqînê de li gorî daneyên destpêkê 2 kesan canê xwe ji dest dane û 13 kes jî birîndar bûne.

Wezareta Tenduristiyê da zanîn ku piştî teqînê amadekariyên li nexweşxaneyên herêmê derxistine asta herî bilind û birîndar ji bo dermankirinê birine  nexweşxaneyan.

Li Şamê di 7ê Tîrmehê de li nêzî Wezareta Geştiyariyê du êrîş hatibûn kirin, di êrîşan de kesekî jiyana xwe ji dest dabû û 36 kes birîndar bibûn.

Wezareta Karên Navxweyî ya Suriyeyê du roj piştî êrişan ragihandibû ku kesên tevlî bûyerê bûne hatine girtin.

Fermandarê Ewlehiya Navxweyî yê Bejahiya Şamê Tuggeneral Ahmed ed-Dalati diyar kiribû ku di lêpirsînên derbarê van êrîşan de hatibû tespîtkirin ku şaneya hatî girtin bi DAIŞê re têkildar e.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
êrişa bombeyî şam Sûriye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê