Şam’da bombalı saldırı: 2 kişi ölü, 13 kişi yaralandı

Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.

Bölgedeki AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığını, yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Ayrıca olay yerinde bulunan bazı insan kalıntılarının yürürlükteki prosedürlere uygun şekilde adli tıp ekipleri tarafından incelendiği duyurdu.

Şam’da 7 Temmuz’da Turizm Bakanlığı yakınlarında iki saldırı düzenlenmiş, saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırılardan iki gün sonra olaya karışan kişilerin yakalandığını açıklamıştı.

Şam kırsalı İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed ed-Dalati, söz konusu saldırılara ilişkin soruşturmalarda yakalanan hücrenin IŞİD ile bağlantılı olduğunun belirlendiğini söylemişti.

(HA)