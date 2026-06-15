TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 15.06.2026 09:57 15 Hezîran 2026 09:57
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.06.2026 10:00 15 Hezîran 2026 10:00
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li peravê Bartinê ÎHAyeke perçebûyî hat dîtin: Menşeya wê hêj diyar nebûye

Hat zanîn ku piştî lêkolîna tîma pispor a ji Karabûkê, ÎHA dê ji bo lêkolîna teknîkî û berfireh bişînin Enqereyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li peravê Bartinê ÎHAyeke perçebûyî hat dîtin: Menşeya wê hêj diyar nebûye
Fotograf: Evrensel

Li perava Kapisuyuyê ya ku li navçeya Kurucaşileya Bartinê ye, balafireke bêfirokevan (ÎHA) weke perçebûyî hat dîtin.

Li gorî nûçeya MAyê (Ajansa Mezopotamyayê), li ser agahdarkirina welatiyên ku parçeyên ÎHAyê li peravê dîtine, tîmên Cendirmeyan sewqî herêmê hatin kirin. Tîmên lêkolînê yên cendirmeyan û pisporên bombeyan çûn cihê bûyerê û li ser cîhazê lêkolîn kirin.

Di kontrolên yekem de nehat diyarkirin ku ÎHA ya kîjan welatî ye. Here weha İHA ji bo ewlehiyê tîmên cendirmeyan girt bin kontrolê. 

Hat zanîn ku piştî lêkolîna tîma pispor a ji Karabûkê, ÎHA dê ji bo lêkolîna teknîkî û berfireh bişînin Enqereyê.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
iha balafira bêmirov
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê