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YT: Yayın Tarihi: 15.06.2026 08:19 15 Haziran 2026 08:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.06.2026 08:22 15 Haziran 2026 08:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Bartın’da sahile vuran parçalanmış İHA bulundu: Menşei henüz belirlenemedi

Karabük’ten gelecek uzman ekip tarafından yapılacak incelemenin ardından İHA’nın, detaylı araştırma ve teknik inceleme için Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bartın’da sahile vuran parçalanmış İHA bulundu: Menşei henüz belirlenemedi
Fotoğraf: Evrensel

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde bulunan Kapısuyu Sahili’nde, parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) bulundu.

MA'nın geçtiği habere göre sahilde İHA parçalarını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları, cihaz üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan ilk kontrollerde İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu tespit edilemezken, araç güvenlik amacıyla jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Karabük’ten gelecek uzman ekip tarafından yapılacak incelemenin ardından İHA’nın, detaylı araştırma ve teknik inceleme için Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
iha bartın insansız hava aracı
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