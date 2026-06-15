Bartın’da sahile vuran parçalanmış İHA bulundu: Menşei henüz belirlenemedi

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde bulunan Kapısuyu Sahili’nde, parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) bulundu.

MA'nın geçtiği habere göre sahilde İHA parçalarını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları, cihaz üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan ilk kontrollerde İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu tespit edilemezken, araç güvenlik amacıyla jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Karabük’ten gelecek uzman ekip tarafından yapılacak incelemenin ardından İHA’nın, detaylı araştırma ve teknik inceleme için Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

(EMK)