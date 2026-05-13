TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.05.2026 13:16 13 Gulan 2026 13:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.05.2026 13:20 13 Gulan 2026 13:20
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Enqereyê dê ji bo “statuya Kurdî” meş bê lidarxistin

Di çarçoveya çalakiyên Cejna Zimanê Kurdî de Koma Anatolia, Koroya Zarokan a Anatoliayê û Koma Zarokan a ANKA-DERê dê derkevin ser dikê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Enqereyê dê ji bo “statuya Kurdî” meş bê lidarxistin

Platforma Saziyên Demokratîk dê di çerçoveya 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de bi daxwaza perwerdehiya fermî ya zimanê Kurdî ber bi Wezareta Perwerdehiyê ve meşek girseyî li dar bixe.

Platforma Saziyên Demokratîk a Enqereyê di çerçoveya 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de dê bi daxwaza perwerdehiya fermî ya zimanê Kurdî bi dirûşmeya, “Statuya Kurdî Perwerdehiya bi Kurdî” meşek li dar bixe.

ANKA-DERê ji bo zarokan bernameyek kurdî li dar xist
ANKA-DERê ji bo zarokan bernameyek kurdî li dar xist
11 Gulan 2026

Meş dê 15ê Gulanê roja Înê di seat 17:00an de li ber avahiya Komeleya Ziman, Çand û Hunerê ya Ankayê (ANKA-DER) a li navçeya Çankaya Enqereyê dest pê bike û li ber Wezareta Perwerdehiyê bi dawî bibe û li vir dê daxuyanî bê dayîn.

Her wiha di heman rojê de li Eywana Nergîsê ya navçeya Çankayayê ji aliyê Koma Anatoliya û Koroya Zarokan a Anatoliyayê ve konserek bê lidarxistin û ji aliyê ANKA-DERê ve jî şanoya zarokan dê bê nîşandan.

(NÖ/AY)


Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî 15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê