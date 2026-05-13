Li Enqereyê dê ji bo “statuya Kurdî” meş bê lidarxistin
Platforma Saziyên Demokratîk a Enqereyê di çerçoveya 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de dê bi daxwaza perwerdehiya fermî ya zimanê Kurdî bi dirûşmeya, “Statuya Kurdî Perwerdehiya bi Kurdî” meşek li dar bixe.
ANKA-DERê ji bo zarokan bernameyek kurdî li dar xist
Meş dê 15ê Gulanê roja Înê di seat 17:00an de li ber avahiya Komeleya Ziman, Çand û Hunerê ya Ankayê (ANKA-DER) a li navçeya Çankaya Enqereyê dest pê bike û li ber Wezareta Perwerdehiyê bi dawî bibe û li vir dê daxuyanî bê dayîn.
Her wiha di heman rojê de li Eywana Nergîsê ya navçeya Çankayayê ji aliyê Koma Anatoliya û Koroya Zarokan a Anatoliyayê ve konserek bê lidarxistin û ji aliyê ANKA-DERê ve jî şanoya zarokan dê bê nîşandan.
(NÖ/AY)