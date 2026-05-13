Ankara'da “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” yürüyüşü
Kürt Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde Koma Anatolia, Anatolia Çocuk Korosu ve ANKA-DER Çocuk Grubu sahne alacak.
Demokratik Kurumlar Platformu, Kürt Dil Bayramı kapsamında Ankara’da yürüyüş düzenleyecek. Platform, “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” talebiyle Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek.
Yürüyüş, Cuma günü saat 17.00’de Çankaya’da bulunan ANKA Dil Kültür Sanat Derneği’nin (ANKA-DER) önünden başlayacak. Katılımcılar buradan Eğitim Bakanlığı önüne yürüyecek.
"Anadilinde eğitim kolektif bir hak"
22 Şubat 2026
Çocuklar sahne alacak
Kürt Dil Bayramı programı kapsamında Kızılay’daki Nergis Sahnesi’nde de etkinlik düzenlenecek. Programda Koma Anatolia ve Anatolia Çocuk Korosu sahne alacak.
ANKA-DER Çocuk Grubu ise etkinlik kapsamında bir tiyatro oyunu sergileyecek.
(NÖ)
