HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 12:36 13 Mayıs 2026 12:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 12:49 13 Mayıs 2026 12:49
Ankara'da “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” yürüyüşü

Kürt Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde Koma Anatolia, Anatolia Çocuk Korosu ve ANKA-DER Çocuk Grubu sahne alacak.

BİA Haber Merkezi
Ankara'da “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” yürüyüşü
Bê ziman jiyan nabe (Dilsiz yaşam olmaz)

Demokratik Kurumlar Platformu, Kürt Dil Bayramı kapsamında Ankara’da yürüyüş düzenleyecek. Platform, “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” talebiyle Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek.

Yürüyüş, Cuma günü saat 17.00’de Çankaya’da bulunan ANKA Dil Kültür Sanat Derneği’nin (ANKA-DER) önünden başlayacak. Katılımcılar buradan Eğitim Bakanlığı önüne yürüyecek.

"Anadilinde eğitim kolektif bir hak"
22 Şubat 2026

Çocuklar sahne alacak

Kürt Dil Bayramı programı kapsamında Kızılay’daki Nergis Sahnesi’nde de etkinlik düzenlenecek. Programda Koma Anatolia ve Anatolia Çocuk Korosu sahne alacak.

ANKA-DER Çocuk Grubu ise etkinlik kapsamında bir tiyatro oyunu sergileyecek.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe anadilde eğitim 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı
