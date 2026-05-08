TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.05.2026 07:41 8 Gulan 2026 07:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.05.2026 08:13 8 Gulan 2026 08:13
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Li dijî xwendekarên ODTUyê operasyon: Herî kêm 10 kes desteserkirin

"Tevgera Jinên Îstîklalê" di parvekirina xwe de gotibû, "Vê şevê li benda agahiyên desteserkirinê bin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî xwendekarên ODTUyê operasyon: Herî kêm 10 kes desteserkirin
Fotograf: Yeni Demokrat Gençlik

Di çarçoveya 37emîn Şahiya Biharê ya Navneteweyî ya Zanîngeha Teknîkî ya Rojhilata Navîn (ODTU) de, İlkay Akkayayê konsertek da. Di dema konserê de komek xwendekarên rastgir ala Tirkiyeyê hildan û bi nîşana 'gurê boz', dirûşma “Em leşkerên Mustafa Kemal in” berz kirin. Bûyerên piştî vê dest pê kirin, didomin.

Bi îdiaya ku “alaya Tirk kirine armanc” xwendekarên sosyalîst hedef hatin nîşandan. Polîsan vê sibê bi ser malên xwendekaran de girtin û ew desteser kirin.

Li gorî agahiyên ku xwendekarên ODTUyê ragihandine, heta niha herî kêm 10 xwendekar hatine desteserkirin.

Sedema serdegirtina malên xwendekarên ODTUyê hîna nayê zanîn.

Lêbelê “Tevgera Jinên Îstîklalê” ya ku nêzî Partiya Zaferê ye ku Umit Ozdag Serokê wê yê Giştî ye, duh (7ê Gulanê) di parvekirina xwe ya li ser platforma Xê de gotibû: “Vê şevê li benda agahiyên desteserkirinê bin”

Heman kom berê jî bi xwarina pîzayê ya li qada çalakiya karkerên Doruk Madencilikê yên ku di greva birçîbûnê de bûn û bi hewildanên êrîşê yên li dijî femînîstên ku di çalakiyên 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanê ya îsal de dirûşma 'Jin, jiyan, azadî' berz kiribûn, ketibû rojevê.

Daxuyaniya xwendekarên ODTUyê

Xwendekarên ODTUyê di daxuyaniya xwe ya hevpar a duh de diyar kirin ku; bûyerên qewimî bi zanabûn wekî “êrîşa li dijî alê” hatine nîşandan. Lê belê xwendekaran destnîşan kir ku meseleya esasî provokasyonek e ku li dijî şahiya wan a ku bi salan e 'bi ked û xebateke mezin' ava kirine, hatî kirin:

“Duh li Stadyuma Şoreşê(Devrîm), hunermenda li ser dikê ji aliyê komekê ve bi awayekî plankirî û organîze hate yuhakirin û hewildaneke eşkere ya provokasyonê hate kirin. Her çend ev provokasyon wekî 'êrîşa li dijî alê' hatibe nîşandan jî, ev êrîş li dijî şahiya ku xwendekarên ODTUyê bi kedeke mezin ava kirine, pêk hat. Divê îro jî rêveberiya dibistanê li dijî her çalakiyeke ku zirarê bide şahiyê û çanda ODTUyê derkeve û berdewamiya şahiyê saz bike.

Li dijî van êrîşan tişta herî baş a ku em dikarin bikin; xwedîderketina li wê kevneşopiya ku wan kesên li stadyumê peyva DEVRÎM (ŞOREŞ) nivîsandine dest pê kiriye û li her derê dengê xwe bilind bikin û bêjin: “Şahî a ODTUyê ye, ODTU ya me ye!”

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
odtu netewperest Desteserkirin ODTÜ
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê