ODTÜ’lü öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı

ODTÜ öğrencileri, dün yaptıkları ortak açıklamada yaşananların bilinçli bir şekilde “bayrağa saldırı” olarak servis edildiğini; ancak asıl meselenin, ODTÜ öğrencilerinin yıllardır “ilmek ilmek ördüğü” şenliğe yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti:

Dün Devrim Stadyumu’nda sahnedeki sanatçı, bir grup tarafından planlı ve organize bir şekilde yuhalanmış, açık bir provakasyon girişimine girişilmiştir. Yapılan provakasyon “bayrağa saldırı” olarak lanse edilmişse de bu provakasyon ODTÜ öğrencilerinin ilmek ilmek ördüğü şenliğe karşı yapılmıştır. Bugün de şenliğe ve ODTÜ kültürüne zarar verecek her eylem okul yönetimi tarafından engellenmeli, şenliğin devamlılığı sağlanmalıdır.

Bu saldırılara karşı yapabileceğimiz en iyi şey, stadyuma DEVRİM yazısını yazanların başlattığı geleneği sahiplenmek; ve “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir!” sesini bulunduğumuz her alanda daha da yükseltmektir.