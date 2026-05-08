ODTÜ’lü öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında bir grup sağ görüşlü öğrencinin Türk bayrağı açıp bozkurt işareti yaparak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmasının ardından başlayan olaylar sürüyor.
“Türk bayrağını hedef aldıkları” iddiasıyla hedef gösterilen sosyalist öğrenciler, bu sabah saatlerinde polis tarafından ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
ODTÜ’lü öğrencilerin aktardığına göre, şu ana dek en az 10 öğrenci gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturmanın “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.
🚩ODTÜ'de faşizme direnenler ev baskınıyla gözaltına alınıyor!— Öğrenci Faaliyeti (@faaliyet52) May 7, 2026
Aralarında yoldaşlarımızın da olduğu birçok üniversiteli, evlerinden gözaltına alındı.
Kampüste, sokakta, Devrim'de faşist saldırılarla savaşacağız!
Baskılar bizi yıldıramaz! pic.twitter.com/r02Yc8HiJe
ODTÜ Rektörlüğü, Bahar Şenliği’ndeki olaylara ilişkin soruşturma başlattı
“İstiklal Kadınları Hareketi” paylaşımı
Ümit Özdağ’ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi’ne yakın “İstiklal Kadınları Hareketi” dün (7 Mayıs) sosyal medya platformu X’te yaptıkları paylaşımda “Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin,” demişti.
Söz konusu grup daha önce, açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerinin eylem alanında pizza yemeleriyle ve bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemlerinde “Jin, jiyan, azadî” sloganı atan feministlere yönelik saldırı girişimleriyle gündeme gelmişti.
Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin. ⏳— İstiklal Kadınları Hareketi (@istiklalkadin) May 7, 2026
Emniyet: 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada altı öğrencinin gözaltına alındığını duyurarak şöyle dedi:
“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
ODTÜ’lülerden açıklama
ODTÜ öğrencileri, dün yaptıkları ortak açıklamada yaşananların bilinçli bir şekilde “bayrağa saldırı” olarak servis edildiğini; ancak asıl meselenin, ODTÜ öğrencilerinin yıllardır “ilmek ilmek ördüğü” şenliğe yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti:
Dün Devrim Stadyumu’nda sahnedeki sanatçı, bir grup tarafından planlı ve organize bir şekilde yuhalanmış, açık bir provakasyon girişimine girişilmiştir. Yapılan provakasyon “bayrağa saldırı” olarak lanse edilmişse de bu provakasyon ODTÜ öğrencilerinin ilmek ilmek ördüğü şenliğe karşı yapılmıştır. Bugün de şenliğe ve ODTÜ kültürüne zarar verecek her eylem okul yönetimi tarafından engellenmeli, şenliğin devamlılığı sağlanmalıdır.
Bu saldırılara karşı yapabileceğimiz en iyi şey, stadyuma DEVRİM yazısını yazanların başlattığı geleneği sahiplenmek; ve “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir!” sesini bulunduğumuz her alanda daha da yükseltmektir.
