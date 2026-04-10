DW: Dîroka Weşanê: 10.04.2026 09:31 10 Nîsan 2026 09:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.04.2026 09:34 10 Nîsan 2026 09:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Yenîşehîra Mersînê operasyon: 31 kes hatin desteserkirin

Hat îdiakirin ku di nav kesên biryara desteserkirinê ji bo wan hatiye dayîn de; alîkarên şaredar, rêvebirên şaxan û rayedarên şîrketan hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

CHPê di hilbijartina herêmî yên dawî de bi ji sedî 62ê dengan Şaredariya Yenîşehîrê ya Mersînê bidest xistibû. Polîsan li şaredariyê lêgerîn pêk anî. 31 kesên ku di nav wan de alîkarên şaredar jî hene, hatin desteser kirin.

Li dijî Şaredariya Boluyê operasyon hat kirin
Rojnameger Hîlal Koyluyê ragihandiye ku di operasyona li ser Şaredariya Yenîşehîrê de bi giştî 31 kes hatine desteser kirin.

(EMK/AY)



şaredarî Mersîn CHP Desteserkirin
