Saet di 02.00ê şevê de li dijî Şaredariya Boluyê operasyon hat kirin. Di çarçoveya operasyonê de, Alîkara Şaredar Leyla Beykoz û du kesên din hatin desteserkirin.
Di daxuyaniyên derbarê bûyerê de hat diyarkirin ku desteserkirin, li ser îdiayên derbarê bexşên qurbanan ên ku ji ser Weqfa BOLSEVê ya ser bi Şaredariya Boluyê ve hatine kirin, pêk hatine.
Li gorî nûçeya Halk TVyê, Alîkara Şaredar Leyla Beykoz jî hatiye desteser kirin.
Hat ragihandin ku operasyon di çarçoveya lêpirsîna li ser bexşên di nav weqfê de hatine komkirin hatiye kirin.
