NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.04.2026 08:48 10 Nîsan 2026 08:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.04.2026 08:56 10 Nîsan 2026 08:56
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Boluyê operasyon hat kirin

Têkildarî operasyonê daxuyanî hatiye dayîn û di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku ji ber bexşên qurbanan ên ku li ser Weqfa BOLSEVê ya serbi Şaredariya Boluyê ve tê mêşandin hin kes hatine desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Saet di 02.00ê şevê de li dijî Şaredariya Boluyê operasyon hat kirin. Di çarçoveya operasyonê de, Alîkara Şaredar Leyla Beykoz û du kesên din hatin desteserkirin.

Di daxuyaniyên derbarê bûyerê de hat diyarkirin ku desteserkirin, li ser îdiayên derbarê bexşên qurbanan ên ku ji ser Weqfa BOLSEVê ya ser bi Şaredariya Boluyê ve hatine kirin, pêk hatine.

Li gorî nûçeya Halk TVyê, Alîkara Şaredar Leyla Beykoz jî hatiye desteser kirin.

Hat ragihandin ku operasyon di çarçoveya lêpirsîna li ser bexşên di nav weqfê de hatine komkirin hatiye kirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şaredariya Bolûyê operasyon Desteserkirin
