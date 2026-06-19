Adalar Belediyesi’ne operasyon: Başkan Ali Ercan Akpolat gözaltına alındı

*Başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak, birim amirleri ve belediye çalışanları da soruşturma kapsamında. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, örgüt kurma ve görevi kötüye kullanma suçlarından işlem yapılıyor.

*İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda 4 ilde 90 adreste eş zamanlı aramalar yapılarak 37 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, doğal ve arkeolojik sit alanı olan Adalar'da tarihi eserlere basit onarım adı altında izinsiz müdahale edilmesine, ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ve cezaların usulsüz indirilmesine dair iddialar yer alıyor.

CHP’li Adalar Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

ANKA'nın haberine göre, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyedeki ruhsat ve imar işlemlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi. Başkan Ali Ercan Akpolat’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye çalışanları da soruşturma kapsamında yer aldı.

Başsavcılık: 4 ilde 90 adrese operasyon düzenlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili, birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri; bununla beraber arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esas tadilatlara ve inşaat faaliyetlerine basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumduklarına dair ihbarların savcılığımıza gelmesi üzerine şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

"Masumiyet karinesi"

Adalar Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları ve bazı meclis üyeleri hakkında yürütülen sürece ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, devam eden hukuki sürecin dikkatle takip edildiği belirtilerek, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesine vurgu yapıldı. Belediye yönetimi, kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yargı makamlarının bağımsızlığına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, sürecin adil, şeffaf ve hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesinin beklendiği kaydedildi.

Belediye ayrıca, tüm birimlerin sahada olduğunu ve vatandaşlara yönelik hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı. Açıklamada, “Adalar Belediyesi olarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz” denildi.

Kamuoyunun yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği belirtilirken, belediyenin “halkçı ve katılımcı belediyecilik” anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği söylendi.

"Hukuk değil, açıkça siyasi infaz düzeni işletmektedir"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı gözaltılara şöyle tepki gösterdi:

"Bu sabaha Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'ın ve meclis üyelerimizin gözaltına alınmasıyla uyandık. Sandıkta yenemedikleri herkesi dosyalarla, operasyonlarla, kelepçe tehdidiyle susturmaya çalışan bu akıl; hukuk değil, açıkça siyasi infaz düzeni işletmektedir. Bu ülkenin seçilmişlerini sabah baskınlarıyla hizaya sokacağını sananlar, devlet ciddiyetini de hukuk onurunu da kendi iktidar korkularına kurban etmiştir."

(EMK)