TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 05.08.2026 08:41 5 Tebax 2026 08:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.08.2026 08:57 5 Tebax 2026 08:57
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Li Afganistanê 3,7 milyon zarok bi xetereya birçîbûnê re rûbirû ne

Bernameya Xurekê ya Cîhanê diyar kir ku li Afganistanê ji bo zarokan têra xwe xurek bi dest nakeve û ev jî dibe sedema nexweşiyan. Ji bo domandina bernameyên dermankirin û rêgirtinê, saziyê bang kir ku divê di nava şeş mehan de bi lezgînî 540 milyon dolar fon bê peydakirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Afganistanê 3,7 milyon zarok bi xetereya birçîbûnê re rûbirû ne
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bernameya Xurekê ya Cîhanê (WFP) ragihand ku li Afganistanê ji sê zarokan yek bi birçîbûnê re rûbirû ye û têra xwe xurek bi dest nakeve. 

Saziyê hişyarî da ku dibe ku ev rewş heta meha Cotmehê girantir bibe.

Rapora UN Womenê: Ji ber krîza fînanse kirinê, xizmetên jiyanî yên ji bo jinan kêm dibin
Rapora UN Womenê: Ji ber krîza fînanse kirinê, xizmetên jiyanî yên ji bo jinan kêm dibin
16 Tîrmeh 2026

Li 12 eyaletan rewş di asta xeteriyê de ye

Li gorî WFPyê, bi dest neketina xurekê ji bo zarokan li 12 eyaletên welat gihîştiye asteke krîtîk. 

Hate diyar kirin ku li Hilmend, Daykundî, Zabul, Beglan, Uruzgan, Paktîka, Nuristan, Sar-i Pul, Gur, Kandahar, Faryab û Logarê bi awayekî lez pêdiviya zarokan bi dermankirinê heye da ku bikaribin bijîn. 

“Dê jiyana zêdetir zarokan bikeve xetereyê”

WFPyê destnîşan kir ku ger fona pêwîst neyê peydakirin, bernameyên xurekê dê hîn bêtir bêne biçûkkirin. 

Saziyê ragihand ku ger bi lezgînî piştgirî neyê kirin û rê li ber vê yekê neyê girtin di mehên pêş de dibe ku mirina zarokan zêdetir bibe.

FİSA: Di nav 5 mehên destpêkê ên 2026an de 303 zarok ji ber xemsariyê mirin e
FİSA: Di nav 5 mehên destpêkê ên 2026an de 303 zarok ji ber xemsariyê mirin e
7 Tîrmeh 2026

3,7 milyon zarok û 1,2 milyon jin

Li gorî pêşbîniyên WFPyê yên ji bo sala 2026an, li Afganistanê ji bo nêzîkî 3,7 milyon zarokan xureka pêwîst bi dest nakeve. Her wiha tê pêşbînîkirin ku 1,2 milyon jinên ducanî û yên ku şîr didin zaroka bi vê rewşê re rûbirû ne û xurekê têra xwe bi dest naxe û bi birçîbûnê re rûbirû ne. 

Navendên tenduristiyê hate girtin, dermankirin hatin rawestandin

Ji ber kêmkirina fonên alîkariya mirovî, li seranserê Afganistanê di sala 2025an de 142 navendên tenduristiyê hatin girtin. 

Ji ber vê yekê, zêdetirî 13 hezar zarokan nekarîn ji dermankirina xurekê sûd werbigirin. Her wiha pirsgirêkên peydakirinê yên ku ji ber şerên herêmî û girtina sînorê Pakistanê derketine holê, bûne sedem ku nêzîkî mîlyonek jin û zarok pênc mehan nikaribin xwe bigihînin xizmetên xurekê yên bingehîn.

UNICEF: Ji Helebê 228 zarok gihîştin Rojava
UNICEF: Ji Helebê 228 zarok gihîştin Rojava
16 Çile 2026

Ji bo şeş mehan pêdivî bi 540 milyon dolaran heye

WFPyê diyar kir ku ji bo domandina bernameyên dermankirin û rêgirtinê yên ji bo zarokan û jinên ducanî û şîr didin, di şeş mehên bê de hewcedariya wan bi 540 milyon dolarî heye.

Saziyê diyar kir ku ji bo xizmetên xurekê û rêgirtinê fon nemaye û banga piştgiriya lezgîn li civaka navneteweyî kir.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Afganistan Zarok Birçîbûn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê