Afganistan’da 3,7 milyon çocuk yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan’daki çocukların yaklaşık üçte birinin ciddi düzeyde yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kurum, durumun ekim ayına kadar daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

12 eyalette kritik eşik aşıldı

WFP’ye göre çocuklarda akut yetersiz beslenme, ülkenin 12 eyaletinde kritik seviyeye ulaştı.

Helmand, Daykundi, Zabul, Baglan, Uruzgan, Paktika, Nuristan, Sar-i Pul, Gur, Kandahar, Faryab ve Logar’da çocukların yaşam kurtarıcı tedaviye acil olarak ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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“Daha fazla çocuğun hayatı tehlikeye girecek”

WFP, yeterli finansman sağlanmaması halinde gıda ve beslenme programlarının daha da küçültüleceğini açıkladı.

Kurum, acil destek gelmemesi durumunda daha fazla çocuğun ağır yetersiz beslenmeye sürüklenmesinin önlenemeyeceğini ve gelecek aylarda çocuk ölümlerinin artabileceğini bildirdi.

3,7 milyon çocuk, 1,2 milyon kadın

WFP’nin 2026 yılına ilişkin tahminlerine göre Afganistan’da yaklaşık 3,7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

Hamile ve emziren 1,2 milyon kadının da yetersiz beslendiği tahmin ediliyor.

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Sağlık merkezleri kapandı, tedaviler kesintiye uğradı

İnsani yardım fonlarındaki azalma nedeniyle 2025 yılında Afganistan genelinde 142 sağlık merkezi kapandı.

Bu kesintiler sonucunda 13 binden fazla çocuk beslenme tedavisinden yararlanamadı. Bölgesel çatışmalar ve Pakistan sınırının kapanması nedeniyle yaşanan tedarik sorunları da yaklaşık bir milyon kadın ve çocuğun beş ay boyunca temel beslenme hizmetlerine erişememesine yol açtı.

Altı ay için 540 milyon dolar gerekiyor

WFP, yetersiz beslenen çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yönelik tedavi ve önleme programlarını sürdürebilmek için gelecek altı ayda 540 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Kurum, önleyici beslenme hizmetleri için kullanılabilir fon kalmadığını belirterek uluslararası topluma acil destek çağrısı yaptı.

(NÖ)