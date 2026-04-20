ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 16:30 20 Nisan 2026 16:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 16:34 20 Nisan 2026 16:34
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+’ların hormona erişim hakkı için vereceği dilekçeye polis engeli

“Hangi bilimsel gerekçeyle hayati bir sağlık hizmetine erişim engellenmektedir? Hangi yetkiyle, kanunda tanınmış bir hak fiilen ortadan kaldırılmaktadır?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+’ların hormona erişim hakkı için vereceği dilekçeye polis engeli
Fotoğraf: Kaos GL

Hormon Hakkım Kolektifi ve Ankara Pride, transların hormona erişiminde karşılaştıkları engellere dikkat çekmek amacıyla bugün Sağlık Bakanlığı’na dilekçe vermek üzere bir araya geldi.

Polis engeli nedeniyle dilekçeler toplu olarak sunulamazken, kolektif üyeleri dilekçeleri tek tek imzaladı.

Kolektif, polis engelinin ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde basın açıklaması yaptı.

Kaos GL’de yer alan habere göre, açıklamasında bilgi edinme başvurularının yanıtsız bırakıldığını belirten kolektif, şöyle dedi:

“Bugün verdiğimiz dilekçeler, bu cevapsızlığın ve hak ihlâllerinin takibidir. Son bir yıl içinde yaşananlara baktığımızda tablo nettir: Önce hormona erişim hakkımızı zorlaştıran devlet, ardından idari düzenlemelerle süreci daralttı. Son olarak ise sistem üzerinden fiili engellemelerle erişim tamamen kesintiye uğratıldı. Bugün birçok trans, doktoru tarafından takip edilmesine rağmen hormon reçetesine erişememektedir. Bu durum herhangi bir resmi açıklama yapılmadan, kamuoyuna bilgi verilmeden, gerekçe sunulmadan hayata geçirilen transfobinin açık bir ürünüdür. Transların sağlık hakkı idari kararlarla gasp edilmektedir.

“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
8 Mart 2026

Saki: Birleşik mücadelenin parçasıyız

“Hangi bilimsel gerekçeyle hayati bir sağlık hizmetine erişim engellenmektedir? Hangi yetkiyle, kanunda tanınmış bir hak fiilen ortadan kaldırılmaktadır? Transların hormona erişimini engelleyen tüm idari ve teknik kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetleri eşit, erişilebilir ve ayrımcılıktan uzak biçimde sunulmalıdır. Kamu kurumları şeffaflık yükümlülüğünü yerine getirmeli ve sorumluluk almalıdır. Bugün verdiğimiz dilekçeler bir son değil, bir başlangıçtır. Bu sürecin takipçisi olacağız. Haklarımızı geri alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarattığınız düzenin karanlığında boğulmayacağız. Hormon hakkımız söke söke alacağız.”

Basın açıklamasında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki de “Bugün Sağlık Bakanlığı’nın önündeydik. Bir kez daha LGBTİ+’lara kamusal alanların kapatıldığına şahit olduk. En basit dilekçe verme hakkına karşı abluka kurdular. LGBTİ+’lar barınmada ve iş yaşamında çok ciddi engellerle karşı karşıya. AKP iktidarının Aile Yılı söylemiyle transları yok saymasına karşı birleşik mücadelenin parçasıyız,” dedi. (TY)

Translardan hormona erişim kısıtlamalarına tepki: Bu bir hak gaspı
Translardan hormona erişim kısıtlamalarına tepki: Bu bir hak gaspı
14 Mart 2026
Haber Yeri
İstanbul
hormona erişim hakkı Hormon Hakkım Kolektifi Ankara Pride Özgül Saki dem parti sağlık hakkı
ilgili haberler
Translardan hormona erişim kısıtlamalarına tepki: Bu bir hak gaspı
14 Mart 2026
"Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil"
8 Mart 2026
'Hormon Hakkım Kolektifi' kuruldu
5 Mart 2026
17 LGBTİ+ örgütünden kampanya: #hormonhakkım
1 Temmuz 2025
Bakanlık, transların hormona erişimine 21 yaş sınırı getirdi
27 Haziran 2025
Pembe Hayat'tan #hormonhakkım kampanyası
9 Aralık 2024
Direnişin Renkleri, hormon ilaçları dağıtımındaki kısıtlamaları protesto etti
22 Kasım 2024
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Translardan hormona erişim kısıtlamalarına tepki: Bu bir hak gaspı
14 Mart 2026
/haber/translardan-hormona-erisim-kisitlamalarina-tepki-bu-bir-hak-gaspi-317730
“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”
8 Mart 2026
/haber/hormon-kullanmak-translar-icin-istege-bagli-bir-uygulama-degil-317480
‘Hormon Hakkım Kolektifi’ kuruldu
5 Mart 2026
/haber/hormon-hakkim-kolektifi-kuruldu-317380
17 LGBTİ+ örgütünden kampanya: #hormonhakkım
1 Temmuz 2025
/haber/17-lgbti-orgutunden-kampanya-hormonhakkim-309022
Bakanlık, transların hormona erişimine 21 yaş sınırı getirdi
27 Haziran 2025
/haber/bakanlik-translarin-hormona-erisimine-21-yas-siniri-getirdi-308905
Pembe Hayat’tan #hormonhakkım kampanyası
9 Aralık 2024
/haber/pembe-hayattan-hormonhakkim-kampanyasi-302547
Direnişin Renkleri, hormon ilaçları dağıtımındaki kısıtlamaları protesto etti
22 Kasım 2024
/haber/direnisin-renkleri-hormon-ilaclari-dagitimindaki-kisitlamalari-protesto-etti-302087
Sayfa Başına Git