LGBTİ+’ların hormona erişim hakkı için vereceği dilekçeye polis engeli

Hormon Hakkım Kolektifi ve Ankara Pride, transların hormona erişiminde karşılaştıkları engellere dikkat çekmek amacıyla bugün Sağlık Bakanlığı’na dilekçe vermek üzere bir araya geldi.

Polis engeli nedeniyle dilekçeler toplu olarak sunulamazken, kolektif üyeleri dilekçeleri tek tek imzaladı.

Kolektif, polis engelinin ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde basın açıklaması yaptı.

Kaos GL’de yer alan habere göre, açıklamasında bilgi edinme başvurularının yanıtsız bırakıldığını belirten kolektif, şöyle dedi:

“Bugün verdiğimiz dilekçeler, bu cevapsızlığın ve hak ihlâllerinin takibidir. Son bir yıl içinde yaşananlara baktığımızda tablo nettir: Önce hormona erişim hakkımızı zorlaştıran devlet, ardından idari düzenlemelerle süreci daralttı. Son olarak ise sistem üzerinden fiili engellemelerle erişim tamamen kesintiye uğratıldı. Bugün birçok trans, doktoru tarafından takip edilmesine rağmen hormon reçetesine erişememektedir. Bu durum herhangi bir resmi açıklama yapılmadan, kamuoyuna bilgi verilmeden, gerekçe sunulmadan hayata geçirilen transfobinin açık bir ürünüdür. Transların sağlık hakkı idari kararlarla gasp edilmektedir.

“Hormon kullanmak translar için isteğe bağlı bir uygulama değil”

Saki: Birleşik mücadelenin parçasıyız

“Hangi bilimsel gerekçeyle hayati bir sağlık hizmetine erişim engellenmektedir? Hangi yetkiyle, kanunda tanınmış bir hak fiilen ortadan kaldırılmaktadır? Transların hormona erişimini engelleyen tüm idari ve teknik kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetleri eşit, erişilebilir ve ayrımcılıktan uzak biçimde sunulmalıdır. Kamu kurumları şeffaflık yükümlülüğünü yerine getirmeli ve sorumluluk almalıdır. Bugün verdiğimiz dilekçeler bir son değil, bir başlangıçtır. Bu sürecin takipçisi olacağız. Haklarımızı geri alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarattığınız düzenin karanlığında boğulmayacağız. Hormon hakkımız söke söke alacağız.”

Basın açıklamasında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki de “Bugün Sağlık Bakanlığı’nın önündeydik. Bir kez daha LGBTİ+’lara kamusal alanların kapatıldığına şahit olduk. En basit dilekçe verme hakkına karşı abluka kurdular. LGBTİ+’lar barınmada ve iş yaşamında çok ciddi engellerle karşı karşıya. AKP iktidarının Aile Yılı söylemiyle transları yok saymasına karşı birleşik mücadelenin parçasıyız,” dedi. (TY)