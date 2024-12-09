Pembe Hayat’tan #hormonhakkım kampanyası

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’nun hormon replasman tedavisinde (HRT) kullanılan ilaçların dağıtımını kısıtlaması kararıyla ilgili kampanyası sürüyor.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği kampanya kapsamında, hormon ilaçlarına erişimin önemini, fahiş fiyatları, psikiyatri süreçlerini ve sağlık hizmetlerinde yaşanan ayrımcılıkları ele aldı.

Dernek, sosyal medyada “Etiketle Lubunya!” başlığıyla taleplerini Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletti:

Pembe Hayat, kampanyayla birlikte transların sağlık haklarına erişim konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve karar alıcıları harekete geçirmeyi hedefliyor.

Hormon Replasman Tedavisi nedir?

Hormon Replasman Tedavisi (HRT), vücudun üretemediği veya az ürettiği hormonların yerine konmasını sağlayan bir tedavi yöntemi. Tedavi şu amaçlarla uygulanabilir:

Kadınlarda menopoz sonrası östrojen ve progesteron hormonlarını dengelemek için,

Erkeklerde testosteron seviyelerini artırmak için,

Cinsiyet geçiş sürecindeki transların sürecine yardımcı olması için.

HRT, kişinin fiziksel görünümünü, sesini ve bazı diğer özelliklerini değiştirmek için etkili bir yöntem; ancak tedavi süreci sürekli medikal kontrol gerektiriyor. Bu tedaviye erişimin kısıtlanması ise uzmanlara göre kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir.

Son zamanlarda transların HRT erişimini sınırlayan ülkeler arasında Estonya, Litvanya, Danimarka, Polonya, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Macaristan, Letonya, Rusya, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler var. (TY)