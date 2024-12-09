Pembe Hayat’tan #hormonhakkım kampanyası

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’nun hormon replasman tedavisinde (HRT) kullanılan ilaçların dağıtımını kısıtlaması kararıyla ilgili kampanyası sürüyor.
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği kampanya kapsamında, hormon ilaçlarına erişimin önemini, fahiş fiyatları, psikiyatri süreçlerini ve sağlık hizmetlerinde yaşanan ayrımcılıkları ele aldı.
Talepler neler?
Dernek, sosyal medyada “Etiketle Lubunya!” başlığıyla taleplerini Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletti:
- Translara yönelik sağlık hizmetleri, çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınana ve uluslararası sağlık profesyonelleri kuruluşlarının rehberliğinde standardize edilene kadar 20 Kasım'da belirli hormon ilaçlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını talep ediyoruz!
- Hastanelerde ayrımcılıkla karşılaşmadan ve uzun süren süreçlerle yıldırılmadan sağlığa erişmek istiyoruz!
- Trans sağlığını güvence altına alan, ayrımcılığı yasaklayan yasal düzenlemelerin yapılsın ve uygulamada şeffaflık sağlansın!
- Hormon ilaçlarına fahiş fiyatlar ödemek istemiyoruz!
- Sağlık tesisleri, sağlık mal ve hizmetleri ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde düzenlenmesini ve tıbbi kayıtlarımız gizlilik içerisinde işlenmesini istiyoruz!
- Sözde onarım terapilerini teşvik eden anlatılara yaptırım uygulansın, translara ve intersekslere dönük uygulanan “işkence" metotlarına son verilsin!
- Yönelimlerimiz ve kimliklerimizden dolayı bizlerin sağlığına zarar verecek önyargı ve ayrımcılıklara karşı etkili programlar geliştirilsin!
- Cinsiyetin hukuken tanınmasına engel olan, transların yaşamını zorlaştıran uygulamalara son verilerek transların beden inşa süreçlerindeki talepleri halinde hormon replasman terapisi gibi uygulamalara etkin erişimi sağlansın!
Pembe Hayat, kampanyayla birlikte transların sağlık haklarına erişim konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve karar alıcıları harekete geçirmeyi hedefliyor.
Direnişin Renkleri, hormon ilaçları dağıtımındaki kısıtlamaları protesto etti
Hormon Replasman Tedavisi nedir?
Hormon Replasman Tedavisi (HRT), vücudun üretemediği veya az ürettiği hormonların yerine konmasını sağlayan bir tedavi yöntemi. Tedavi şu amaçlarla uygulanabilir:
- Kadınlarda menopoz sonrası östrojen ve progesteron hormonlarını dengelemek için,
- Erkeklerde testosteron seviyelerini artırmak için,
- Cinsiyet geçiş sürecindeki transların sürecine yardımcı olması için.
HRT, kişinin fiziksel görünümünü, sesini ve bazı diğer özelliklerini değiştirmek için etkili bir yöntem; ancak tedavi süreci sürekli medikal kontrol gerektiriyor. Bu tedaviye erişimin kısıtlanması ise uzmanlara göre kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir.
Son zamanlarda transların HRT erişimini sınırlayan ülkeler arasında Estonya, Litvanya, Danimarka, Polonya, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Macaristan, Letonya, Rusya, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler var. (TY)