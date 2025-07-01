17 LGBTİ+ örgütünden kampanya: #hormonhakkım

17 LGBTİ+ örgütü, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun trans ve intersekslerin cinsiyet uyum süreçlerinde kullandığı hormon ilaçlarını kısıtlamasıyla ilgili bugün ortak bir açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin Valiliklerine gönderdiği yazıyla hormon düzenleyici ilaçlara erişim yaşını 18’den 21’e çıkarmıştı. Hormon erişimini kısıtlayan bu karar, 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü ve Trans Onur Haftası'nın hemen ardından gelmişti. 18 yaşını doldurmuş herkesin kendi bedeni ve sağlığı hakkında karar alma hakkına sahip olduğunu belirten hak savunucuları, bu düzenlemenin hem Anayasa’ya hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurgulamıştı.

“Bir hormon ilacı, sadece hormon ilacı değildir”

LGBTİ+ derneklerinin, hormonun sadece bir ilaç değil, trans ve intersekslerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için hayati bir araç olduğunun altını çizdiği açıklaması özetle şöyle:

“Bir hormon ilacı, sadece hormon ilacı değildir! Bir trans ve interseks için kulandığı hormon düzenleyici sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal iyilik halinin temeli ve aynı zamanda sosyal yaşama kaygısız uyumlanmaya yardımcı hayati bir araçtır. Dünya Sağlık Örgütü dahil uluslararası sağlık kuruluşlarının da belirttiği gibi hormona geç erişmek veya erişememek birçok transın ve interseksin yaşam kalitesini düşürebilir, beden hoşnutsuzluğunun derinleşmesine, psikolojik sağlığın bozulmasına ve sosyal izolasyona yol açabilir.

Bakanlık, transların hormona erişimine 21 yaş sınırı getirdi

“Hormon kulanımına 21 yaş alt sınırı getirilmesi; genç transların ve intersekslerin sağlıklarına, eğitimlerine, barınma ve istihdam olanaklarına ve dolayısıyla geleceklerine yönelik açık bir saldırıdır! Bu yüzden diyoruz ki: Hormon sadece bir ilaç değil, yaşamın ve geleceğin teminatıdır! Hormon haktır! Sadece sağlık hakkıyla ilgili gibi duran bu düzenleme aynı zamanda bazen dolaylı bazen de doğrudan eğitim, barınma, istihdam ve hatta yaşam hakkımıza yönelik de bir saldırıdır.

“LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ hak savunucuları olarak Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu saldırıya sessiz kalmayacağız! Zaten sağlık hizmetine erişirken çeşitli zorluklar yaşayan, genç transların ve intersekslerin devlet eliyle merdiven altı sağlık merkezlerine, karaborsadaki ilaç tüccarlarına, yanlış ilaç kullanımına itilmesine seyirci olmayacağız. Onur ayımızda onurumuzla duyuruyoruz: Bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız! #HormonHakkım kampanyasıyla bu saldırılara ses çıkaracağız. Seni de yanımızda olmaya çağırıyoruz!”

İmzacı dernekler: 17 Mayıs Derneği

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

HEVİ LGBTİ+ Derneği

Kaos GL Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği

Özgür Renkler Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

ÜniKuir Derneği

Genç LGBTİ+ Derneği

(TY)