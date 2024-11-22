Direnişin Renkleri, hormon ilaçları dağıtımındaki kısıtlamaları protesto etti

Direnişin Renkleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’nun hormon replasman tedavisinde (HRT) kullanılan ilaçların dağıtımını kısıtladığını duyurmasını bugün İzmir’in Konak ilçesinde pankart asarak protesto etti.

Pankartta “Transfobik devlet, yıkılacak elbet” yazıldı.

Direnişin Renkleri, eylemine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hormona erişimimiz engellenemez. Translara sistematik olarak şiddet uygulayan devlete karşı Konak'tan sesleniyoruz: Her adımı hayatımızı zorlaştırmak üzerine kurulu bu faşist sistemi yıkacağız. Sokak sokak mücadeleyi büyüteceğiz! Bê Trans Jiyan Nabe! Vardık, varız, var olacağız!"

📢Hormona erişimimiz engellenemez. Translara Sistematik olarak şiddet uygulayan devlete karşı Konak'tan sesleniyoruz: Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun aldığı yeni karara göre Transların hormona erişimi kısıtlanıyor. Her adımı hayatımızı… pic.twitter.com/CrhlXVrDEr

Hormon Replasman Tedavisi nedir?

Hormon Replasman Tedavisi (HRT), vücudun üretemediği veya az ürettiği hormonların yerine konmasını sağlayan bir tedavi yöntemi. Tedavi şu amaçlarla uygulanabilir:

Kadınlarda menopoz sonrası östrojen ve progesteron hormonlarını dengelemek için,

Erkeklerde testosteron seviyelerini artırmak için,

Cinsiyet geçiş sürecindeki transların sürecine yardımcı olması için.

HRT, kişinin fiziksel görünümünü, sesini ve bazı diğer özelliklerini değiştirmek için etkili bir yöntem; ancak tedavi süreci sürekli medikal kontrol gerektiriyor. Bu tedaviye erişimin kısıtlanması ise uzmanlara göre kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir.

Son zamanlarda transların HRT erişimini sınırlayan ülkeler arasında Estonya, Litvanya, Danimarka, Polonya, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Macaristan, Letonya, Rusya, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler var. (TY)