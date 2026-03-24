LGBTİ+ hakları savunucuları için dünya çapında Acil Eylem başlatıldı

Uluslararası Af Örgütü, “müstehcenlik” iddiasıyla kapatılan Genç LGBTİ+ Derneği’nin Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanan 11 yönetim ve denetim kurulları üyeleriyle ilgili suçlamaların düşürülmesi için dünya çapında bir Acil Eylem başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’na hitaben yazılan imza dilekçesinde, “Size, İzmir’de faaliyet gösteren Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan Emirhan Şaşmaz, Kerem Dikmen ve dokuz diğer kişinin yargılanmasından ciddi kaygı duyduğumu ifade etmek üzere yazıyorum,” denerek özetle şöyle dendi:

“Dernek ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ailenin korunması ve çocuk haklarına ilişkin 41. Maddesi’ni ihlal ettiği ve dolayısıyla Dernekler Kanunu’nun 32/1(p) Maddesi’ne aykırı olduğu değerlendirilen meşru savunuculuk ve topluluk faaliyetleri nedeniyle dava açıldı. Aralık 2025’te, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2019 ile 2022 yılları arasında derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı çizimlerin ‘müstehcenlik’ olduğunu ifade ederek derneğin feshedilmesine karar verdi. Genç LGBTİ+ Derneği, duruşma tebligatının usule uygun yapılmaması nedeniyle başlangıçta önemli duruşmalardan haberdar olamadı. Bu durum, usule ilişkin adaletsizliklere işaret etmektedir. Ayrıca bu iddialar daha önce Bilişim Suçları Bürosu tarafından incelenmiş ve paylaşımların suç teşkil etmediği gerekçesiyle reddedilmiştir.

“‘Müstehcenlik’ suçlamaları ve muğlak ‘ahlak’ yasalarının araçsallaştırılması, derneğin hızlandırılmış bir kararla kapatılmasına ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinin benzer gerekçelerle yargılanmasına yol açmıştır ve örgütlenme ile ifade özgürlüğü haklarına yönelik hukuka aykırı bir kısıtlama teşkil etmektedir. Sizi, Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkındaki tüm suçlamaları derhal düşürmeye ve Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyorum.”

Destek vermek için buraya tıklayabilirsiniz.

