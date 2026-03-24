LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 14:00 24 Mart 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 14:04 24 Mart 2026 14:04
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+ hakları savunucuları için dünya çapında Acil Eylem başlatıldı

“Genç LGBTİ+ Derneği’nin yöneticilerine yönelik suçlamalar, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü hedef alıyor.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Canva

Uluslararası Af Örgütü, “müstehcenlik” iddiasıyla kapatılan Genç LGBTİ+ Derneği’nin Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanan 11 yönetim ve denetim kurulları üyeleriyle ilgili suçlamaların düşürülmesi için dünya çapında bir Acil Eylem başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’na hitaben yazılan imza dilekçesinde, “Size, İzmir’de faaliyet gösteren Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurullarının üyeleri olan Emirhan Şaşmaz, Kerem Dikmen ve dokuz diğer kişinin yargılanmasından ciddi kaygı duyduğumu ifade etmek üzere yazıyorum,” denerek özetle şöyle dendi:

Dernek ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ailenin korunması ve çocuk haklarına ilişkin 41. Maddesi’ni ihlal ettiği ve dolayısıyla Dernekler Kanunu’nun 32/1(p) Maddesi’ne aykırı olduğu değerlendirilen meşru savunuculuk ve topluluk faaliyetleri nedeniyle dava açıldı. Aralık 2025’te, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2019 ile 2022 yılları arasında derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı çizimlerin ‘müstehcenlik’ olduğunu ifade ederek derneğin feshedilmesine karar verdi. Genç LGBTİ+ Derneği, duruşma tebligatının usule uygun yapılmaması nedeniyle başlangıçta önemli duruşmalardan haberdar olamadı. Bu durum, usule ilişkin adaletsizliklere işaret etmektedir. Ayrıca bu iddialar daha önce Bilişim Suçları Bürosu tarafından incelenmiş ve paylaşımların suç teşkil etmediği gerekçesiyle reddedilmiştir.

“‘Müstehcenlik’ suçlamaları ve muğlak ‘ahlak’ yasalarının araçsallaştırılması, derneğin hızlandırılmış bir kararla kapatılmasına ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinin benzer gerekçelerle yargılanmasına yol açmıştır ve örgütlenme ile ifade özgürlüğü haklarına yönelik hukuka aykırı bir kısıtlama teşkil etmektedir. Sizi, Genç LGBTİ+ Derneği’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkındaki tüm suçlamaları derhal düşürmeye ve Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyorum.”

Destek vermek için buraya tıklayabilirsiniz.

12 Aralık 2025

İlk soruşturmada takipsizlik kararı

Genç LGBTİ+ Derneği’nin feshi süreci 2024’te İçişleri Bakanlığı’nın denetimiyle başladı. Denetleme raporunda, derneğin sosyal medya paylaşımlarının TCK’nin “müstehcenlik” hükmüne ve Anayasa’nın 41. maddesine aykırı olduğu iddia edildi. 10 Aralık 2024’te İzmir Valiliği, savcılığa suç duyurusunda bulunarak fesih talep etti.

2025 başında dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında “müstehcen yayınlara aracılık” ve “yasaklı amaçlarla dernek kurma” suçlamasıyla soruşturma açıldı. 3 Şubat’ta İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi fesih davası açtı; ilk duruşmaya dernek tebligat eksikliği nedeniyle katılamadı, ikinci duruşmada savunmasını sundu.

Mart 2025’te aynı iddialarla ikinci bir soruşturma başlatıldı. Ağustos 2025’te ilk soruşturma takipsizlikle kapatıldı, ikinci soruşturma devam etti ve 28 Ekim’de 11 yönetici hakkında iddianame düzenlendi. 11 Aralık 2025’te mahkeme, sosyal medya paylaşımlarının toplumun ahlâki değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle derneğin feshine karar verdi, dernek temyize başvurdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Uluslararası Af Örgütü Genç LGBTİ+ Derneği müstehcenlik genel ahlak Aile Yılı
