LGBTİ+'lar yasak tanımadı: Kadıköy'de 24. İstanbul Onur Yürüyüşü

24. İstanbul Onur Yürüyüşü, yasak kararlarına ve ulaşım kısıtlamalarına rağmen Kadıköy'ün farklı noktalarından başladı. LGBTİ+'lar saat 12.00'den itibaren farklı sokaklardan "Neredesin aşkım" sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Polisın müdahalesiyle en az beş ayrı gruptan en az 50 kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de bulunuyor. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, eylemlerin gün boyu devam edeceğini ve sokaklarda olmaya devam edeceklerini açıkladı.

24. İstanbul Onur Yürüyüşü, yasak kararlarına ve ulaşım kısıtlamalarına rağmen Kadıköy’ün farklı noktalarında yapıldı.

Yürüyüş öncesinde Kadıköy Kaymakamlığı, 27 Haziran saat 08.00’den 28 Haziran saat 23.59’a kadar ilçede eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu. Beyoğlu Kaymakamlığı da benzer bir yasak kararının yanı sıra Taksim ve çevresindeki yolları kapattı; valilik kararıyla da bazı metro ve füniküler hatlarında ulaşım kısıtlandı.

24. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ “Korkmadan, saklanmadan, boyun eğmeden buradayız”

Kadıköy Caferağa’da bir araya gelen LGBTİ+’lar, saat 12.00’den itibaren farklı sokaklardan pankartları, dövizleri ve sloganlarıyla yürüyüşe geçti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de LGBTİ+’lara destek verdi.

🏳️‍🌈​￼​ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü | Kadıköy Yaverbey Sokak’ta bir araya gelen feministler gözaltına alındı



🗣️ "Bize diyorlar ki 'Kıyafetiniz sakıncalı, şüphelendik'. Neden şüphelendiklerini bilmiyoruz. Biz de bu sokaklarda yaşayan insanlarız. Bir pazar günü burada 'şüphelendik'… pic.twitter.com/2um7bgXbX1 — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

Şu ana dek farklı noktalardan alana çıkmaya çalışan en az beş ayrı gruptan en az 50 kişinin gözaltına alındığı; gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

🏳️‍🌈​￼​ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü, Kadıköy Moda’da farklı noktalardan başladı



👉 Yaverbey Sokak’ta yürüyüşe geçen LGBTİ+'lar gözaltına alınıyor. pic.twitter.com/6V4hMXd8H9 — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

Yaverbey Sokak’ta yürüyüşe geçen LGBTİ+’lara polis müdahale ederken, Caferağa’daki Keresteci Aziz Sokak’ta da “Neredesin aşkım” sloganı atarak pankart açmak isteyen LGBTİ+’lar ile eylemi takip eden gazeteciler gözaltına alındı.

🏳️‍🌈​￼​ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü | Caferağa Keresteci Aziz Sokak'ta "Neredesin aşkım" sloganı atarak pankart açmak isteyen LGBTİ+'lar ile eylemi takip eden gazeteciler gözaltına alındı.



📹 Video: Müberra Ünsal pic.twitter.com/hOzwDIRTPz — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

Şair Latifi Sokak’ta en az beş kişi kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı.

🏳️‍🌈​￼​ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü | Kadıköy Şair Latifi Sokak'ta en az beş kişi kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/FdeES4Pq0G — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

Moda Caddesi üzerinde “Neredesin aşkım” sloganlarıyla yürüyüşe geçen LGBTİ+’lar gözaltına alındı.

🏳️‍🌈​￼​ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü | Kadıköy Moda Caddesi üzerinde "Neredesin aşkım" sloganlarıyla yürüyüşe geçen LGBTİ+'lar gözaltına alındı.



📹 Video: Meral Danyıldız/BirGün pic.twitter.com/l27tzTK8jC — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

“Bugün daha bitmedi, hatta yeni başlıyoruz!”

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Açık saçık demiştik aşkım, buradayız, hukuk dersini de biz veririz, mücadeleyi de biz öğretiriz. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz; buradayız, bize ait olan sokaklarda gözaltılara da nefretinize de direniyoruz!” ifadelerini kullandı.

Komite, eylemlerin gün boyu devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

Aşkım bugün daha bitmedi, hatta yeni başlıyoruz! Dağılmıyoruz! Bulunduğumuz her alandan sokakta olmaya devam ediyoruz!

🏳️‍🌈​￼​ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü, Kadıköy Moda’da başladı: “Bugün bizim günümüz, yürüyoruz!”



👉 Şu ana dek farklı sokaklardan alana çıkmaya çalışan iki ayrı gruptan gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de bulunuyor.



📸 Fotoğraf-video: ÜniKuir pic.twitter.com/lGucywDHJL — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

(VC)