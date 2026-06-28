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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 28.06.2026 13:15 28 Haziran 2026 13:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.06.2026 16:39 28 Haziran 2026 16:39
Okuma Okuma:  3 dakika

LGBTİ+'lar yasak tanımadı: Kadıköy'de 24. İstanbul Onur Yürüyüşü

İstanbul Onur Yürüyüşü, yasak kararları ve ulaşım kısıtlamalarına rağmen Kadıköy’de yapıldı. Caferağa’nın farklı sokaklarında yürüyüşe geçen LGBTİ+’ların ve eylemi takip eden gazetecilerin de aralarında bulunduğu en az 50 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
LGBTİ+'lar yasak tanımadı: Kadıköy'de 24. İstanbul Onur Yürüyüşü
Fotoğraf: ÜniKuir

24. İstanbul Onur Yürüyüşü, yasak kararlarına ve ulaşım kısıtlamalarına rağmen Kadıköy'ün farklı noktalarından başladı. LGBTİ+'lar saat 12.00'den itibaren farklı sokaklardan "Neredesin aşkım" sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Polisın müdahalesiyle en az beş ayrı gruptan en az 50 kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de bulunuyor. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, eylemlerin gün boyu devam edeceğini ve sokaklarda olmaya devam edeceklerini açıkladı.

24. İstanbul Onur Yürüyüşü, yasak kararlarına ve ulaşım kısıtlamalarına rağmen Kadıköy’ün farklı noktalarında yapıldı.

Yürüyüş öncesinde Kadıköy Kaymakamlığı, 27 Haziran saat 08.00’den 28 Haziran saat 23.59’a kadar ilçede eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu. Beyoğlu Kaymakamlığı da benzer bir yasak kararının yanı sıra Taksim ve çevresindeki yolları kapattı; valilik kararıyla da bazı metro ve füniküler hatlarında ulaşım kısıtlandı.
“Korkmadan, saklanmadan, boyun eğmeden buradayız”
24. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ
“Korkmadan, saklanmadan, boyun eğmeden buradayız”
Bugün 14:30

Kadıköy Caferağa’da bir araya gelen LGBTİ+’lar, saat 12.00’den itibaren farklı sokaklardan pankartları, dövizleri ve sloganlarıyla yürüyüşe geçti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de LGBTİ+’lara destek verdi.

Şu ana dek farklı noktalardan alana çıkmaya çalışan en az beş ayrı gruptan en az 50 kişinin gözaltına alındığı; gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Yaverbey Sokak’ta yürüyüşe geçen LGBTİ+’lara polis müdahale ederken, Caferağa’daki Keresteci Aziz Sokak’ta da “Neredesin aşkım” sloganı atarak pankart açmak isteyen LGBTİ+’lar ile eylemi takip eden gazeteciler gözaltına alındı.

Şair Latifi Sokak’ta en az beş kişi kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı.

Moda Caddesi üzerinde “Neredesin aşkım” sloganlarıyla yürüyüşe geçen LGBTİ+’lar gözaltına alındı.

“Bugün daha bitmedi, hatta yeni başlıyoruz!”

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Açık saçık demiştik aşkım, buradayız, hukuk dersini de biz veririz, mücadeleyi de biz öğretiriz. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz; buradayız, bize ait olan sokaklarda gözaltılara da nefretinize de direniyoruz!” ifadelerini kullandı.

Komite, eylemlerin gün boyu devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

Aşkım bugün daha bitmedi, hatta yeni başlıyoruz! Dağılmıyoruz! Bulunduğumuz her alandan sokakta olmaya devam ediyoruz!

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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