TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.07.2026 10:39 16 Tîrmeh 2026 10:39
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.07.2026 10:40 16 Tîrmeh 2026 10:40
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Levent Uzumcu hat desteserkirin

Derbarê desteserkirina Uzumcu de dezgehên fermî heta niha tu daxuyanî nedaye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Levent Uzumcu hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hunermend Levent Uzumcu, desteserkirina xwe bi parvekirineke li ser hesabê xwe yê Xê ragihand.

Derbarê desteserkirinê de ji aliyê dezgehên fermî ve heta niha tu daxuyanî nehatiye dayîn.

Lîstikvan di parvekirina xwe ya li ser Xê de gotiye ku, “Ez niha têm desteserkirin”. Tê çaverêkirin ku ji aliyê parêzerên hunermend an jî saziyên peywendîdar ve daxuyanî werin dayîn.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
levent üzümcü Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê