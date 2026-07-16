Levent Uzumcu hat desteserkirin
Derbarê desteserkirina Uzumcu de dezgehên fermî heta niha tu daxuyanî nedaye.
Hunermend Levent Uzumcu, desteserkirina xwe bi parvekirineke li ser hesabê xwe yê Xê ragihand.
Derbarê desteserkirinê de ji aliyê dezgehên fermî ve heta niha tu daxuyanî nehatiye dayîn.
Lîstikvan di parvekirina xwe ya li ser Xê de gotiye ku, “Ez niha têm desteserkirin”. Tê çaverêkirin ku ji aliyê parêzerên hunermend an jî saziyên peywendîdar ve daxuyanî werin dayîn.
(EMK/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.