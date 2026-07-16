Tiyatrocu Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Sanatçı Levent Üzümcü, X’te yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınıyorum. — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 15, 2026

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" dedi. Sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

ANKA'da Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile Üzümcü'nün serbest bırakılmasına karar verdi.

(EMK)