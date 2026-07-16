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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 08:03 16 Temmuz 2026 08:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 22:30 16 Temmuz 2026 22:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Tiyatrocu Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına ilişkin ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tiyatrocu Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
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Sanatçı Levent Üzümcü, X’te yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. 

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" dedi.  Sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

ANKA'da Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile Üzümcü'nün serbest bırakılmasına karar verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
levent üzümcü ifade özgürlüğü oyuncular
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