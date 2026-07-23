TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 23.07.2026 16:42 23 Tîrmeh 2026 16:42
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.07.2026 16:45 23 Tîrmeh 2026 16:45
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Lêpirsîna Komeleya Ahbapê: Fatih Altaylı, Ruşen Çakir, Ozlem Gurses, Hazal Kaya û Şahan Gokbakar dê îfadeyê bidin

“Di lêpirsîna li dijî Komeleya Ahbapê de rojnameger Fatih Altayli, komedyen Şahan Gokbakar, rojnameger Ruşen Çakir, lîstikvan Hazal Kaya, rojnameger Ozlem Gurses û weşanger Fatih Koparan dê îfadeyê bidin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîna Komeleya Ahbapê: Fatih Altaylı, Ruşen Çakir, Ozlem Gurses, Hazal Kaya û Şahan Gokbakar dê îfadeyê bidin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di lêpirsîna li dijî Komeleya Ahbapê de ya ku hunermend Haluk Levent damezrînerê wê ye, dê 6 kesên din îfadeyê bidin.

Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
16 Tîrmeh 2026

Lêpirsîn ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ve tê birêve birin. Di çarçoveya lêpirsînê ji bo îfadeyê bidin bang li rojnameger Fatih Altayli, komedyen Şahan Gokbakar, rojnameger Ruşen Çakir, lîstikvan Hazal Kaya, rojnameger Ozlem Gurses û weşanger Fatih Koparan hate kirin.

Di çarçoveya lêpirsîna Komeleya AHBAPê de hunermend û Serokê komeleya AHBAPê Halûk Levent di 12yê Tîrmehê de li Bûrsayê hatibû desteserkirin. Halûk Levent bi “mûxalefeta li dijî qanûna komeleyan”, “qezenckirina pereyên neqanûnî” û “endamê rêxistinê” tê tohmetbarkirin. Bi giştî 24 kes di çarçoveya lêpirsîna derbarê AHBAPê de, hatibûn desteserkirin. Her weha dadgehê di 16ê Tîrmehê de biryara girtina Levent da û ew şand girtîgehê.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ahbap haluk levent Gendeltî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê