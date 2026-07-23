AHBAP SORUŞTURMASI
Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar ifadeye çağrıldı
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gezgin ve yayıncı Fatih Koparan ifadeye çağrıldı.
Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 6 kişinin daha ifadesine başvurulacak.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gezgin ve yayıncı Fatih Koparan da ifadeye çağrıldı.
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Haluk Levent, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Temmuz Pazar günü gözaltına alınmıştı. 16 Temmuz'da hakimliğe sevk edilen Levent tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
(FY)
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