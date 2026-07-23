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YT: Yayın Tarihi: 23.07.2026 16:02 23 Temmuz 2026 16:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.07.2026 16:09 23 Temmuz 2026 16:09
Okuma Okuma:  1 dakika

AHBAP SORUŞTURMASI

Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar ifadeye çağrıldı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gezgin ve yayıncı Fatih Koparan ifadeye çağrıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar ifadeye çağrıldı
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Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 6 kişinin daha ifadesine başvurulacak.

Haluk Levent’in hakimlik ifadesi: Hükümet aracılar gönderdi
Haluk Levent’in hakimlik ifadesi: Hükümet aracılar gönderdi
16 Temmuz 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gezgin ve yayıncı Fatih Koparan da ifadeye çağrıldı.

Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
16 Temmuz 2026
Haluk Levent, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Temmuz Pazar günü gözaltına alınmıştı. 16 Temmuz'da hakimliğe sevk edilen Levent tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
haluk levent Hazal Kaya Fatih Altaylı ruşen çakır şahan gökbakar özlem gürses
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