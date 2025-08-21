ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 10:58
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 11:04
1 dk Okuma

Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor

Kuyu tipi hapishanelere karşı İsviçre’nin Cenevre kentinde BM önünde eylem başlatıldı. 4 gün sürecek nöbette açlık grevini ölüm orucuna çeviren Serkan Onur Yılmaz için acil duyarlılık çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nin bulunduğu Nations Meydanı’nda Türkiye'deki "kuyu tipi" olarak adlandırılan cezaevleri protesto ediliyor.

Basel Boran Kültür Merkezi ve İsviçre Halk Cephesi öncülüğünde başlatılan eylemde Nations Meydanı’na eylem çadırı kuruldu.

4 gün boyunca sürdürülecek nöbet eyleminde, 290 gündür sürdürdüğü açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Serkan Onur Yılmaz için acil duyarlılık çağrısı yapıldı.

Kültür Merkezi Başkanı Kadri Güvenç, eylemde yaptığı konuşmada “Türkiye kuyu tipi cezaevleriyle devrimci tutsakları yalnızlaştırmak ve yok etmek istiyor. Biz bu sesi uluslararası alana taşıyacağız. Tecrit derhal sonlandırılmalı, kuyu tipi cezaevleri kapatılmalıdır.” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kuyu tipi hapishaneler Kuyu Tipi Cezaevleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git