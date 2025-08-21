Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nin bulunduğu Nations Meydanı’nda Türkiye'deki "kuyu tipi" olarak adlandırılan cezaevleri protesto ediliyor.

Basel Boran Kültür Merkezi ve İsviçre Halk Cephesi öncülüğünde başlatılan eylemde Nations Meydanı’na eylem çadırı kuruldu.

4 gün boyunca sürdürülecek nöbet eyleminde, 290 gündür sürdürdüğü açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Serkan Onur Yılmaz için acil duyarlılık çağrısı yapıldı.

Kültür Merkezi Başkanı Kadri Güvenç, eylemde yaptığı konuşmada “Türkiye kuyu tipi cezaevleriyle devrimci tutsakları yalnızlaştırmak ve yok etmek istiyor. Biz bu sesi uluslararası alana taşıyacağız. Tecrit derhal sonlandırılmalı, kuyu tipi cezaevleri kapatılmalıdır.” dedi.

(HA)